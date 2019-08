Fue Richard Carapaz el que mejor explotó la condición de equipo de Movistar en el Giro. Convocado como líder secundario, un por si acaso de Mikel Landa, acabó triunfando en la carrera italiana con el apoyo del alavés y con todo el equipo a su disposición.

Y fue Carapaz también el que hizo saltar por los aires la convivencia en el equipo antes de la Vuelta. Su caída en un critérium en Holanda que corrió sin permiso de su equipo le hizo perderse la carrera española y obligó a su equipo a convocar a última hora a José Joaquín Rojas. En el fondo del problema estaba la guerra entre el corredor y el equipo, la negativa a renovar y la sensación del ecuatoriano de que durante años ha estado cobrando menos de lo que merecía.

Movistar perdió a uno de sus líderes para la Vuelta, pero ganó en tranquilidad. Se hizo más equipo sin buscarlo. Nairo Quintana quedaba como líder en solitario, sin más sombra que la de Alejandro Valverde, acostumbrado a correr por libre en los últimos años. Nairo manda sin tener que preocuparse por no perjudicar a otros líderes del Movistar y el premio no ha tardado en llegar. Primera victoria en la segunda etapa de la Vuelta y segundo en la general a sólo dos segundos del nuevo maillot rojo, Nicolas Roche, un líder sin vocación de hacerse eterno. "No me pongo una fecha, pero me gustaría aguantarlo al menos dos días", dice el irlandés, sonriente con su condición de líder. Pero tiene memoria y recuerda que cuando lo vistió en 2013 sólo le duró una jornada.

Quintana siempre ha defendido a Carapaz como su mejor aliado en el equipo. Cuando discutía el liderato con Quintana no perdía ocasión para recordar "lo buen compañero que es Richard". Pero ahora es Valverde el que ejerce de aliado de Nairo. Trabajo en equipo. "Fue bonito, lo necesitaba yo y lo necesitaba el equipo. Hemos venido trabajando en armonía con Alejandro y todo el equipo y cuando el trabajo se hace bien el resultado se da", explicaba el ganador en la meta.

Ahora que está a punto de anunciar su fichaje por el Arkea Samsic, Nairo Quintana empieza a disfrutar del trabajo en equipo de Movistar.