Nadal desactiva a Cilic y ya está en cuartos del Open USA

0

Nadal ya está en cuartos del Abierto de Estados Unidos tras derrotar a Marin Cilic por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2 en dos horas y 50 minutos. Rafa respondió en su partido más exigente. Empezó mandando, sufrió en el segundo set la mejor versión del croata, pero reaccionó a lo grande. Desactivó al balcánico y ya está en la antepenúltima ronda. Ahora le espera el argentino Diego Schwartzman

Rafa se medía en octavos al primer rival de entidad. Marin Cilic era un reto de verdad después de superar a Millman, Kokkinakis y Chung. Nadal empezó muy centrado. Cedió sólo dos puntos en sus dos primeros saques; se apuntó el primer intercambio largo y aprovechó su primera oportunidad de break. Del tirón mandaba 3-1. El croata tuvo una reacción fugaz. Provocó la primera rotura de Rafa en todo el torneo, pero no pudo ir más allá. Sin los cañonazos en su servicio, Cilic se queda sin su mejor arma. Y eso es lo que había acusado en todo el torneo. En vez de coleccionar saques directos, coleccionaba dobles faltas. Su promedio superaba la docena por partido. Pareció más preocupado de controlar ese apartado que de hacer daño con su saque. Lo controló, pero su servicio fue extrañamente inofensivo. Por eso Rafa logró un nuevo break con facilidad en el sexto juego. Al de Manacor se le veía relajado. Dialogaba sonriente con la juez de silla y se apuntó el primer set sin sufrir.

El partido cambió radicalmente en la segunda manga. El balcánico empezó sacando, mandando y desde el principio evidenció que su tenis era otro. Llegaron los saques efectivos a más de 200 kilómetros por hora, los palos desde el fondo de la pista y en el cuarto juego, el break de Cilic. El balcánico desató una tempestad sobre la Arthur Ashe. Su derecha se convirtió en una pesadilla y Nadal se vio desbordado. Le quedaba armarse de paciencia y que el croata levantara un poco el pie porque su nivel en el segundo set estaba más cerca del jugador que fue campeón en Nueva York en 2014 que el Cilic de este año.

Rafa dio un paso al frente. No quedaba otra. Por primera vez en toda la gira estadounidense se sintió exigido de verdad y su respuesta fue la que lleva ofreciendo toda la vida. Resistió los palazos de Cilic y le puso al borde del abismo ya en el segundo juego. El croata necesitó nueve minutos para evitar el break. Pero el tenis de Nadal ya había cogido temperatura. Pasó de dominado a dominador. Cilic sintió que Rafa ya no era el del segundo set y lo que antes eran golpes ganadores se convirtieron en errores no forzados. Rafa volvió a mandar. Llegaron los passings del español; las dobles faltas de Cilic... el paso al frente de Nadal echó para atrás al croata. Dos nuevos breaks en los tres primeros juegos del cuarto set abrieron definitivamente la puerta de los cuartos.

A Rafa le espera ahora Diego Schwartzman. "El Peque" (1,70 y 64 kilos) derrotó a Zverev con autoridad y es la segunda vez que alcanza los cuartos en el Open USA. Los precedentes apuntan un pleno de victorias de Rafa (7/0) y que el argentino no ha ganado en su vida a un "top 5". El duelo más reciente fue este año en Indian Wells. Rafa se impuso por 6-3 y 6-1.

Pablo Andújar era el otro español que se había adentrado en la segunda semana del torneo. Y su techo fueron los octavos ante Gael Monfils. El conquense ha vivido los mejores días de su vida en un Grand Slam. No ganaba un partido en un Major desde 2015 y en el US Open superó tres rondas y abandona Estados Unidos con 250.000 euros más en su cuenta corriente. El partido ante el francés (6-1, 6-2 y 6-2 en 86 minutos) no tuvo historia. Lo mejor de Andújar es cómo ha superado infinidad de dificultades. Sufrió tres operaciones en el codo derecho que le hicieron pensar en la retirada. Llegó a estar el 1.764 del mundo después de ser el número 32 y ahora, con 33 años, ha alcanzado la cuarta ronda en Nueva York.

Octavos de final: D. Schwartzman (Arg, 20) a A. Zverev (Ale, 6), 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3; M. Berrettini (Ita, 24) a A. Rublev (Rus), 6-1, 6-4 y 7-6 (8/6); G. Monfils (Fra, 13) a P. Andújar (Esp), 6-1, 6-2 y 6-2 y R. Nadal (Esp, 2) a M. Cilic (Cro, 22), 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2.

Cuartos de final: S. Wawrinka (Sui, 23)-D. Medvedev (Rus, 5); R. Federer (Sui, 3)-G. Dimitrov (Bul); M. Berrettini (Ita, 24)-G. Monfils (Fra, 13) y D. Schwartzman (Arg, 20)-R. Nadal (Esp, 2).