Newey se muestra optimista con Fernando Alonso

El prestigioso ingeniero de Fórmula 1 Adrian Newey ha expresado un fuerte optimismo respecto al futuro de Aston Martin, pese a la complicada temporada que atraviesa la escudería. El diseñador británico admitió que el desarrollo del monoplaza comenzó con un retraso de varios meses, un hándicap que ha lastrado su rendimiento desde las primeras carreras.

Newey no ocultó que el coche de este año ha sido “una decepción”, al ser difícil de pilotar y complicado de poner a punto. Sin embargo, aseguró que su motivación permanece intacta y que continúa levantándose cada mañana impulsado por su pasión por el rendimiento del coche y la búsqueda de la perfección técnica.

La salida de Andy Cowell como jefe de equipo fue explicada como una decisión necesaria para reorganizar la estructura interna y centrar todos los esfuerzos en la integración de las futuras unidades de potencia, así como en el desarrollo técnico profundo del proyecto para 2026. Esa reestructuración permitirá a Newey centrarse en su verdadera vocación: diseñar y optimizar el monoplaza.

Aston Martin aspira ahora a consolidarse como un auténtico equipo de fábrica, con mayor control sobre elementos clave como la caja de cambios y una colaboración más estrecha con sus proveedores tecnológicos. Newey considera que esta nueva filosofía de trabajo dará al equipo una base más sólida para volver a luchar en la zona alta de la parrilla.

Para el ingeniero británico, la temporada actual debe entenderse como un año de transición. Asume que el equipo ha cometido errores, pero cree que esta etapa de reorganización es necesaria para afrontar con garantías el cambio de normativa y el nuevo ciclo técnico que comenzará en 2026.

Newey concluyó señalando que, aunque el camino será exigente, afronta el desafío con entusiasmo. Aseguró sentirse afortunado por haber dedicado su vida a lo que le apasiona y confía en que, con trabajo constante y una estructura mejorada, Aston Martin podrá aspirar de nuevo a grandes resultados en el futuro.