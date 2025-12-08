"El Chiringuito" suelta un bombazo sobre Xabi Alonso y el Real Madrid

La tensión en el vestuario del Real Madrid vuelve a escena tras la derrota frente al Celta. En las últimas horas ha circulado una frase que resume el clima interno: “Hay algunos jugadores que quieren echar a Xabi”. No es un simple rumor; es la evidencia de un equipo dividido y sin respuesta futbolística. El tropiezo en Balaídos no hizo más que amplificar esa fractura. El Madrid cayó sin carácter, sin ritmo y sin una idea clara, dejando al técnico en una posición todavía más delicada. La falta de soluciones en el campo refleja un problema mayor: el equipo ya no compite como antes.

Josep Pedrerol lo resumió con contundencia en El Chiringuito: “No hay muchas soluciones… ¿cuál es la alternativa?”. Su discurso, demoledor, pone el foco en un club que se ha quedado sin plan B. Ni los ajustes tácticos ni los cambios desde el banquillo lograron desbloquear a un Madrid desorientado. Mientras tanto, el entorno blanco empieza a señalar y las tensiones se hacen más visibles. Algunos futbolistas cuestionan decisiones del entrenador, otros se desmarcan, pero el resultado es el mismo: desconfianza, malestar y un silencio interno que pesa más que cualquier derrota.

La caída ante el Celta no fue solo un mal día; fue la confirmación de que el vestuario atraviesa una crisis profunda. El Real Madrid se encuentra ahora ante un punto de inflexión. Los próximos partidos decidirán si Xabi Alonso mantiene su autoridad o si la fractura termina rompiendo definitivamente el proyecto. Por ahora, la pregunta de Pedrerol sigue resonando en el madridismo: si no es Xabi… ¿quién puede reconducir esta situación?

Uno de los nombres que siempre suena es el de Zidane. La leyenda francesa está sin equipo, aunque muchos medios le vinculan con la selección. Otra posible alternativa a Xabi en el caso de un cambio en el banquillo sería Arbeloa. El exjugador blanco está haciendo una gran campaña con el Castilla.