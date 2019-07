Neymar no se presenta en París y el PSG anuncia medidas

El caso Neymar ha tomado un giro sorprendente en el día de hoy. A pesar de que algunas fuentes habían asegurado que Bartomeu le había comunicado al brasileño que no se declarase en rebeldía en París, el ex blaugrana no se ha presentado a los entrenamientos de su club.

La institución parisina ha emitido un comunicado por sus redes sociales a las 19:03 horas del día de hoy en el que asegura que el jugador no se ha presentado a la hora y lugar establecido sin haber recibido autorización por parte del club. Además, concluye, que "lamentan la situación y tomarán las medidas pertinentes"