Ni la afición lo quiere: pancartas e insultos contra Neymar en París

Neymar no fue convocado para el estreno del PSG en la Liga francesa ante el Nimes. Leonardo, el director deportivo del club, lo dejó claro: estaban negociando su salida y había avances. La estrella brasileña tuvo como aliado hace unos días a Mbappé, que dijo en público que quería que se quedara, pero pocas más muestras de cariño ha tenido. El jeque ya está cansado de él, el entrenador fue el primero que dijo que Ney se quería ir y los aficionados se unieron ayer a la posición crítica con el futbolista que se suponía que iba a ser su estrella cuando llegó en 2017 a cambio de 222 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del fútbol. «Neymar, vete», podía leerse en una pancarta en francés. Y a eso se unieron los cánticos de una parte de la grada que iban en el mismo sentido e incluso más subidos de tono. Ya el año pasado la afición empezó a hartarse de Ney y en las encuestas el futbolista del PSG que tenía mayor popularidad era clarísimamente Mbappé.

La situación parece haber llegado a un punto de no retorno. Neymar no va a seguir en el PSG, pero su salida tampoco es fácil. El presidente de la entidad francesa no lo quiere malvender, pero tampoco son muchos los posibles compradores. La pelea entre el Real Madrid y el Barcelona por el brasileño ha vuelto años después, pero con calma. En el club blanco van a tener paciencia y no van a perder la cabeza. Neymar sería un refuerzo psicológico, lo admitió el barcelonista Aleñá. «Sería un palo que no viniera, y que, además, acabara en el Real Madrid», dijo el canterano del Barça. Desde el Camp Nou tampoco están dispuestos a tirar la casa por la ventana para que vuelva Ney. Jugadores como Piqué o Luis Suárez lo han pedido en público, también Messi, que es su amigo, pero desde la entidad azulgrana no quieren incluir dinero en la operación, y sí jugadores como Coutinho. La relación con el PSG, además, es mala.

El último equipo en entrar en escena es la Juventus. Desde Italia aseguran que el conjunto de Cristiano podría hacer una intentona por el delantero. Tiene dinero y también podría incluir a futbolistas. Dybala está también con problemas en el campeón de la Serie A. No parece contar mucho para Sarri y para el PSG podría ser interesante. No se sabe qué pasará con Ney, pero en París no le quieren.