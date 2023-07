Miguel Ángel Román y DjMaRiiO dan el relevo a Paco González y Manolo Lama en el EA Sports 25 años después

Electronic Arts anunció oficialmente que, Miguel Ángel Román, y DjMaRiiO son la nueva pareja de comentaristas españoles de EA SPORTS FCTM 24. Miguel Ángel Román (Sant Boi de Llobregat, 1977) es uno de los periodistas deportivos españoles más reconocidos. Román narra cada jornada el partido más destacado de LaLiga EA SPORTS en DAZN y acumula 14 temporadas aportando su talento a las competiciones futbolísticas de ámbito nacional e internacional más prestigiosas. Desde 2018, es también una de las voces principales de la eLaLiga.

Según ha difundido su agencia el representado por Voice&Views, Miguel Ángel asegura que “Ser el narrador del EA SPORTS FCTM 24 es un privilegio extraordinario. Una oportunidad que me llega después de más de dos décadas narrando fútbol, desde la base hasta las competiciones más prestigiosas. He intentado trasladar mi experiencia en el fútbol tradicional al fútbol virtual”, asegura Miguel Ángel, que destaca la formidable sintonía con DjMaRiiO durante el proceso de grabación: “Nadie conoce el juego como Mario. Es una referencia. No se le escapa nada. Conoce todos los recovecos, todos los trucos, todos los modos del EA SPORTS FCTM 24”.

Mario Alonso Gallardo (Móstoles, 1990), conocido como DjMaRiiO, es el creador de contenido de EA SPORTS FCTM y fútbol referente en español. Tiene una fan base superior a 20 millones de seguidores y es el talento de deportes con más visualizaciones y reconocimiento de habla hispana. Para Mario, ser la voz del FC 24 “es su proyecto más ilusionante, después de más de 9 años creando contenido en mis canales”. Sobre Miguel Ángel dice que “tiene una voz única. Ha sido muy divertido compartir esta experiencia con él. Nos conocemos desde hace años y le considero la persona ideal para narrar el videojuego”.

Miguel Ángel y DjMaRiiO recogen el testigo de la pareja formada por Paco González y Manolo Lama y tienen el reto de continuar con el extraordinario trabajo que se ha hecho hasta la fecha. Los jugadores de EA SPORTS FCTM 24 tendrán la oportunidad de escuchar las voces del nuevo equipo de comentaristas en los principales modos del juego, como el Modo Carrera, FUT, Temporadas y Kick-Off. EA SPORTS FC 24 estará disponible en todo el mundo para plataformas el 29 de septiembre 2023.