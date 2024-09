El nuevo súper contrato de Lamine Yamal con el Barça

Lamine Yamal es el hombre de moda y si sigue a este nivel muchos le dan como un firme candidato al Balón de Oro. La entidad culé le está poniendo toda la maquinaria a su disposición y el jugador no está decepcionado. Ayer, ante el Girona, marcó un doblete y Flick se deshace en elogios cuando le preguntan por él. A pesar de contar solamente con 17 años, ya está superando todas las expectativas.

La firma de su nuevo contrato se produjo hace poco menos de un año, concretamente el 2 de octubre de 2023. Desde entonces, Lamine se ha convertido en el jugador de referencia del Barcelona. Ahora está cobrando sobre el millón y medio de euros al año. Es cierto que por los objetivos que ha conseguido la temporada anterior ha recibido una prima por parte del club. La entidad y su agente Jorge Mendes tienen claro que debe producirse esta mejora. La idea, y esto es algo que ya se habló en la anterior renovación, es que firme un contrato profesional al cumplir los 18 años hasta 2030. Y con unas condiciones económicas acorde con la valía del futbolista. El PSG estaba dispuesto a pagar 200 millones por el traspaso del futbolista. Incluso esa cantidad aumentó al final de la temporada.

"La idea de la Dirección Deportiva azulgrana es la construcción de un gran equipo de futuro con esta hornada de futbolistas que están saliendo de La Masía y que tendrán como referente a Lamine Yamal. Quieren blindar al futbolista y luego ir haciendo lo mismo con otros como Cubarsí, Fermín o el propio Gavi", informa MARCA.

La estrella visitó "El Hormiguero" y Lamine mencionó a Nico Williams, expresando su deseo de jugar junto a él algún día: "Me gustaría mucho, pero no depende de mí". Además, confesó que comparte muchos gustos comunes con el jugador del Athletic Club como los bailes de TikTok y géneros musicales como el reguetón, la música francesa y brasileña. El joven también se refirió a los comentarios racistas que tanto él como Nico Williams han recibido por su color de piel. Con firmeza, afirmó que no merece la pena contestar: “Tenemos clara nuestra educación y nuestros valores”.