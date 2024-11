Los gestos que acercan a Dani Ceballos a este equipo de LaLiga

Pese a que Dani Ceballos tuvo minutos frente al Milan, volvió a quedarse en el banquillo ante Osasuna. El centrocampista de 28 años podría salir del Real Madrid en el mercado invernal e interesado en hacerse con sus servicios estaría el Betis según una información a la que el futbolista correspondió recientemente con un ‘me gusta’. Alimentando todavía más los rumores sobre su posible regreso al conjunto verdiblanco, el utrerano quiso presenciar en el Benito Villamarín el partido que enfrentó a su exequipo con el Celta de Vigo.

El anterior guiño de Dani Ceballos al Betis

Días atrás, Estadio Deportivo aseguraba en su portada que el Betis, que ya intentó su fichaje en verano, seguía interesado en Dani Ceballos, una información a la que el propio futbolista correspondió con un ‘me gusta’ en redes sociales.

Ya en LAOTRALIGA contábamos el pasado mes de octubre que el Betis trataría de hacerse con Dani Ceballos en el mercado invernal. El conjunto verdiblanco solicitará al Real Madrid su cesión reservándose por él una opción de compra, que podría ser obligatoria, a ejecutar el próximo verano.

Dani Ceballos, dispuesto a volver al Betis

Cuestionado en su día por su posible vuelta al Betis, Dani Ceballos dijo: “Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”.