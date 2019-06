Bela y Lima, ausencias confirmadas de cara al Master de Valladolid

Era un rumor que con el paso de las horas y los días se hacía cada vez más real y al final, se ha confirmado de manera oficial. Fernando Belasteguín y Pablo Lima no estarán en Valladolid. La lesión del jugador argentino en la final del Buenos Aires Padel Master impedirá que la pareja participe en uno de los dos torneos extra que les quedaban juntos.

Y no solo eso, sino que ya en España no les vamos a ver jugar juntos. No está en el aire únicamente su nueva pareja junto a Agustín Tapia (noticia que por otro lado no se ha confirmado todavía de manera oficial pero todo apunta en esa dirección), sino el hecho de que lo mismo este año vuelve a pasarlo renqueante tras haber tenido que parar en bastantes torneos en 2018.

Este martes era la fecha tope para inscribirse y ni el argentino ni el brasileño aparecen entre los participantes, por lo que el dolor en el pie ha podido más que las ganas de tomar parte y la decisión de los médicos habrá sido la de continuar con el reposo y no forzar para evitar males mayores.

Así pues, ya no habrá torneos en España para que jueguen juntos Bela y Lima toda vez que tras Valladolid y después de Bastad (Suecia), emprenderán caminos separados.

Todo ello provocará que los flamantes campeones en Buenos Aires, Ale Galán y Juani Mieres, ocupen el puesto 3 entre los cabezas de serie, y Matías Díaz y Franco Stupaczuk el top 4.

Fotos: Pablo Lima y Fernando Belasteguín (Jorge Anaini / PadelSpain)