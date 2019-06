Iciar Montes: ‘’En el pádel vives de los patrocinadores, por lo que los jugadores somos, en definitiva, un producto’’

Hoy queremos traeros un nuevo capítulo del libro ‘Desde Dentro del Pádel’, escrito por Santiago Sánchez López y, en esta ocasión con las palabras y la experiencia de Iciar Montes. Gran ex jugadora profesional, simpatía, sinceridad y, sobre todo, conocimiento.

Una jugadora calmada fuera de la pista pero con un claro carácter ganador que ha plasmado a lo largo de su carrera con las diferentes compañeras que ha tenido (Belén Castrillo, Araceli Montero, Neki Berwig, Carolina Navarro...). Con todas ha cosechado importantes metas hasta llegar a la Selección Española Femenina, que ahora capitanea también con éxito.

Os queremos dejar con un pequeño extracto de su capítulo para que conozcáis un poco más su filosofía:

Yo nunca compartí esa mentalidad del todo o nada; apostarlo todo por el pádel olvidándote de lo demás, no lo consideré necesario. Creo en algo más natural, sencillamente es cuestión de organizarse.

Lo normal cuando todavía no eres un jugador destacado es que el jueves hayas perdido, por lo que ‘’pierdes un día’’ de tu rutina habitual, regresas y retomas lo que estabas haciendo, ya sea tu trabajo, tus estudios o cualquier actividad. Recuerdo perfectamente muchos torneos a los que iba con los libros y mis apuntes...¡no pasaba nada!

Mi experiencia en este aspecto es la que me ha llevado a no entender esa idea del todo o nada, lo respecto pero tampoco creo en el dogma del ‘’tienes que estudiar sí o sí’’, pues tengo muy claro que con esfuerzo y disposición para ello, se consigue y si lo consigues, tienes mucho ganado.

Al final unos estudios, una formación, me dieron mucho más que un título, mucho más que un completo Currículum Vitae. Aprendes mucha disciplina y organización. Compaginar estudios y exámenes con tu trabajo diario de entrenamientos y competiciones te forma como persona, te forjan el carácter.

Este deporte, la particularidad que tenía y que sigue teniendo es que, al contrario del tenis, los premios son una ayuda, pero de lo que realmente vives es de los patrocinadores. Los de arriba teníamos mucho más acceso a ellos y cuando has estado tanto tiempo arriba, es todo mucho más fácil. Los jugadores somos, en definitiva, ‘’un producto’’, hay unos productos que se venden más que otros pero si ese producto es confiable, al final apuestan por ti.

Iciar también habla de los ídolos, de lo que supone fijarse en uno u otro deportista, en sus valores y en la imagen que ofrece:

Todos tenemos luces y sombras. Creo en lo positivo que tiene mirar, aprender y nutrirte siempre de varias fuentes. He de reconocer que mis referentes en deporte siempre estuvieron más ligados al tenis que al pádel, quizá fue el momento o sencillamente mi edad. Steffi Graf y Roger Federer han sido siempre dos jugadores que me gustaron, no sólo por lo que consiguieron, sino por su forma de expresión, su talante y el legado que dejan.

Pero no solo esto contaba en las páginas de su capítulo Iciar Montes, sino unas cuantas más. Si quieres conocer más anécdotas de sus comienzos, puedes hacerte con el libro y conocerlas todas.