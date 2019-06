Magia de Mar del Plata y garra de Quilmes: Cristian Gutiérrez y Lucho Capra unen sus caminos

Dos jugadores totalmente opuestos en su forma de jugar, uno basado en su enorme talento y en su capacidad para sorprender con casi con cada golpe, veterano y con unos cuantos títulos en su haber, y el otro en la etapa más madura de su juego, asentado en la pista, con un gran físico y un enorme defensor. Cristian Gutiérrez y Lucho Capra, una pareja que se junta para brillar.

Gutiérrez, el actual número 13 del WPT, y Lucho Capra, número 19, unirán sus fuerzas a partir del Estrella Damm Valencia Open tras la decisión de Miguel Lamperti de volver con su ex pareja, Juani Mieres, consiguiendo así una dupla 100% de la firma Siux en pista.

Esta pareja traerá una importante novedad, ya que Cristian Gutiérrez vovlerá, tras varios años en el drive, a jugar en el revés (toda vez que Lucho es zurdo y juega en la derecha) gracias a su polivalencia y gran capacidad de adaptación: ‘’Lucho me llamó para ver si podía jugar de revés y le dije primero que no y luego que sí. Nuestro objetivo es mantenernos entre las mejores 8 parejas e intentar adaptarnos lo más rápido posible a este cambio. Seguro que nos va a costar, pero las ganas de luchar y ganar están, así que si las cosas no salen no va a ser porque no lo intentemos”.

Cristian Gutiérrez y Lucho Capra nueva pareja 2019

’’Todo vino de mi parte, a razón de la decisión de Miguel de cambiar de pareja, que me comentó que cambiaría a partir del torneo de Suecia, y empecé a mirar opciones. La verdad es que siempre me había fijado en Cristian, tanto como jugador de derecha como jugador de revés, me parece que es un grandísimo jugador; hablamos a ver si existía la posibilidad de que se animase a volver a la posición de revés, que hacía tiempo que no jugaba. Al principio me dijo que estaba loco, pero después le gustó la idea y al final decidimos darle para adelante, así que estamos con muchas ganas”.