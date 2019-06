Nela y Aranza sacan la artillería en Suecia

Dos argentinas de rubia melena que bien podrían haber pasado por jugadoras locales, Aranzazu Osoro y Nela Brito, se encargaron de ponerle salsa a un día difícil para jugar por las condiciones climatológicas pero que sentó un precedente en el pádel femenino, y es que desde 2015 las chicas no habían tenido la oportunidad de jugar fuera.

Restando alguna exhibición puntual, merecían ya este premio, era de lógica petición y la verdad, no entendemos por qué no había llegado antes, pues por espectáculo y entrega no desmerecen lo más mínimo pero...estas son las cosas a veces incomprensibles del pádel.

Volviendo a la competición, decir que Nela y Aranza se adjudicaron el factor sorpresa del día al eliminar a Alba Galán y Victoria Iglesias, pareja superior en cuanto a ranking pero que no pudo con la mordiente de las argentinas. El partido comenzó en un auténtico ir y venir de golpes, desgaste máximo, intensidad y potencia, no dejando ninguna de las parejas que las rivales se sintieran cómodas. Tanto es así que hubo que llegar al tie break para definir a quienes se pondrían primero por delante, suerte que recayó en las argentinas.

Ya en el segundo, las diferencias fueron algo más amplias y desde el inicio marcaron Brito y Osoro el tempo del juego, manteniendo su estadística de pocos fallos al tiempo que sus oponentes no les seguían el ritmo y cedían finalmente por 6-7 y 2-6.

Salvo este resultado que como decimos fue en parte sorpresa, el resto de marcadores mantuvo a las favoritas en el torneo con cierta comodidad, si bien sí que hay que destacar también el partido entre Lorena Alonso y Carla Mesa frente a Nuria Rodríguez y Carmen Goenaga, dos duplas que en cada torneo dan un pasito adelante y que en un choue igualado y disputado a tres sets (de los pocos del día), cayó en las manos de Lorena y Carla por 7-5, 2-6 y 6-3. Tampoco podemos olvidarnos el gran partido entre Virginia Riera y Sofia Araújo ante Ana Catarina Nogueira y Paula Josemaría, que se fue del lado de la joven jugadora española y su aguerrida compañera portuguesa (7-6, 4-6 y 2-6), remontando el tie break perdido al principio pero sabiendo sacar la fuerza necesaria para darle la vuelta a un partido bastante parejo.

El resto de marcadores fueron los siguientes:

Patty Llaguno y Eli Amatrian vs. Ángela Caro y Sara Pujals (6-2 y 6-2)

Alicia Blanco y Beatriz Caldera vs. Antonette Andersson y Baharak Soleymani (6-4, 5-7 y 6-2)

Alix Collombon - Nicole Traviesa vs. Vero Virseda - Mari Carmen Villalba (1-6, 6-4 y 2-6)

Sandra Hernández - Tamara Icardo vs. Vanesa Alonso - Isabel Domínguez (7-5 y 6-1)

Marta Talaván - Araceli Martínez vs. Carolina Navarro - Cecilia Reiter (1-6 y 5-7)

Anna Cortiles - Jessica Castelló vs. Estela Francés - Celeste Paz (6-3 y 7-6)

Ana Fernández de Ossó - Sara Ruiz vs. Lucía Martínez - Teresa Navarro (1-6 y 4-6)

Julia Polo - Noelia Márquez vs. Cata Tenorio - Bea González (3-6 y 1-6)

Melania Merino - Esther Carnicero vs. Sofia Arvidsson - Nuria Vivancos (6-4 y 6-3)