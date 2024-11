Paquito Navarro abandona el México Major Premier Padel: "Hasta que no muera alguien no van a parar"

Paquito Navarro ha tomado la decisión de abandonar el torneo de pádel que estaba disputando en México, debido a las altas temperaturas a las que han tenido que hacer frente los deportistas desde los inicios del mismo. Una decisión que desde Premier Padel han tratado de explicar achacando la misma a “cuestiones personales” transmitidas por el español.

Una forma suave de hacer referencia al hecho de que el deportista sevillano había tomado la decisión de retirarse de su competición debido a las altas temperaturas. Y es que, Paquito Navarro no ha sido el único jugador en quejarse por las pésimas condiciones en las que han tenido que jugar en este México Major Premier Padel. Los jugadores argentinos Ramiro Moyano y Juan Cruz Belluati ya habían criticado antes las altas temperaturas y la elevada humedad con la que tuvieron que disputar su partido ante la pareja española compuesta por Paquito Navarro y Pablo Cardona.

A pesar de que la pareja formada por Navarro y Cardona consiguió hacerse con la victoria en su encuentro de dieciseisavos de final ante Vasques y Axelsson, los jugadores españoles no estarán en los octavos de final de este torneo que se disputarán esta semana en Acapulco. Tras su retirada voluntaria, serán Pincho Fernández y José Jiménez los que pasen directamente a los cuartos de final de este torneo.

“Esto no es pádel, gana el que sobrevive”

Después de varios días de protestas y quejas por parte de los jugadores, Paquito Navarro no pudo contenerse durante su último partido disputado en tierras mexicanas. El jugador español criticó duramente a la organización del torneo por hacerles jugar con unas condiciones tan extremas. “Esto no es pádel, aquí gana el que sobrevive”, se le escuchó decir en una de las pausas durante su enfrentamiento de dieciseisavos ante la pareja formada por Vasques y Axelsson. “Hasta que no muera alguien no van a parar de ponernos a esta hora”, denunciaba el sevillano poco después.

Y es que, la pareja formada por Navarro y Cardona tuvo que hacer frente a las condiciones más duras del año para hacerse con la victoria. Los españoles tuvieron que pelear duro durante las más de tres horas que duró el partido, soportando “los 27 grados” de temperatura que hacía en México, y el “noventa y tantos por ciento de humedad” que había en la pista de Acapulco. “El deporte así no va, nos va a dar algo”, sentenciaba Paquito Navarro.

Así ha sido la rajada de Paquito Navarro

Los tres sets disputados por la pareja española en el partido de dieciseisavos de final del mencionado torneo mexicano, hicieron que Paquito Navarro llegara a unos niveles de desesperación y frustración muy altos. Fruto del cansancio y del agotamiento, el sevillano se dirigió al juez de silla durante uno de los descansos de este partido para transmitirle sus quejas por tener que jugar con tanto calor. Una rajada que sin duda pasará a la historia del pádel, y que dejó al español muy enfadado.

"Si pierdo me voy a callar, pero como gane y me pongan el micro…”, le decía al juez de silla en tono desafiante. Navarro reconocía que “no era su culpa”, al mismo tiempo que le reprochaba que no era “una situación normal”. Tras quejarse airadamente durante varios segundos, destacaba que la organización “nunca piensa en los jugadores”; una desesperación que le llevaría poco después a comunicar a la misma su decisión de abandonar el torneo en México.