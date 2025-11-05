Pedro Veniss, triunfador en la clausura del Andalucía October Tour

El Andalucía October Tour 2025 ya es historia. La quinta edición se cerró con la celebración de un CSI cuatro estrellas en las instalaciones de Dehesa Montenmedio, en Vejer de la Frontera (Cádiz). El certamen ha consolidado su posición en el calendario internacional de Salto de Obstáculos, tanto por su nivel deportivo como por la calidad de su organización.

El Gran Premio, disputado sobre una altura de 1,55 metros, tuvo como ganador al brasileño Pedro Veniss montando a "Nimrod de Muze Imperio Egipcio". El binomio se impuso en un desempate rápido y técnico a la irlandesa Niamh McEvoy y la francesa Mélissa Garbail. Entre los españoles destacó la catalana Sira Martínez Cullell con "Pipper des Bergers Z". Accedió al desempate donde ocupó la octava plaza. Jesús Garmendia, Jesús Bamonde, Diego Ramos Maneiro y Teresa Blázquez-Abascal también compitieron, pero no lograron acceder al desempate.

El Andalucía October Tour ha vuelto a ofrecer un formato de competición sólido, con pistas bien preparadas y una estructura técnica que responde a los estándares internacionales. Su calendario, distribuido en varias semanas, ha permitido a numerosos jinetes cerrar la temporada con caballos jóvenes y de alta competición en un entorno idóneo. La cita andaluza se ha afianzado así como una de las pruebas de referencia del otoño ecuestre europeo, con capacidad para atraer a figuras consolidadas y dar visibilidad al talento nacional.

Esta edición ha servido para la confirmación del papel de Teresa Blázquez, propietaria de Dehesa Montenmedio y responsable directa del Andalucía October Tour. Su labor al frente del proyecto ha sido reconocida recientemente con un galardón en los XIX Premios La Voz, que distinguen la trayectoria y la contribución al deporte ecuestre y al desarrollo de la provincia de Cádiz. Durante el acto, Blázquez agradeció el reconocimiento y subrayó la importancia de la constancia y del trabajo diario en la consolidación del Tour, que ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

El premio pone en valor el esfuerzo de una empresaria que ha logrado situar a Montenmedio entre los escenarios ecuestres más destacados de Europa. Bajo su dirección, el recinto gaditano ha pasado a convertirse en una cita estable del calendario internacional, cuando hasta hace cinco años únicamente había tour de primavera, el Andalucía Sunshine Tour.

Con este CSI cuatro estrellas, el Andalucía October Tour cierra una edición que ha cumplido con las expectativas deportivas y organizativas. Los resultados, la participación y el seguimiento del público confirman la buena salud de un circuito que, año tras año, refuerza su relevancia y demuestra que Andalucía puede albergar competiciones de la máxima exigencia, haciendo llegar a jinetes de todo el mundo a la comarca de la Janda.