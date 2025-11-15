La pesadilla de la agente de policía que batió el ´récord mundial de dominadas

La policía australiana Jade Henderson, en excelente forma física, debería haber estado en la cima del mundo después de entrar en el Libro Guinness de los Récords al completar la asombrosa cifra de 733 dominadas en tan solo una hora pero no imaginaba la pesadilla que vendría después.

Henderson, está acostumbrada a lidiar con situaciones difíciles, pero no estaba preparada para la avalancha de insultos y amenazas que recibió después de batir el récord mundial Guinness de mayor número de dominadas en una hora.

"No esperaba recibir ni la mitad de la atención que ya he recibido, así que cuando vi que gran parte de ella eran comentarios negativos que me amenazaban, me acusaban de usar esteroides o de hacer trampa, fue bastante desalentador", dijo.

La atleta de 32 años estableció un nuevo récord mundial el 22 de agosto de este año con 733 dominadas, superando el récord anterior de 725 establecido en 2016.

Originalmente iba a intentar batir el récord de más dominadas en 24 horas, establecido por la australiana Olivia Vinson, quien completó 7079 de ellas en marzo de este año.

"Me desgarré el biceps..."

"Hice 3500 dominadas en 12 horas y me desgarré el bíceps", dijo Henderson.

'Sufrí una rotura parcial del tendón y el músculo del bíceps. Tuve que guardar reposo durante unas seis semanas antes de poder volver a hacer dominadas.'

"Tuve que tomarme un par de semanas de descanso para recuperarme —fueron alrededor de cinco semanas— y luego pensé: '¿Por qué no intentar batir el récord de la hora?' Porque... eso me evita volver a lesionarme y es más llevadero para mi cuerpo", dijo.

Henderson dijo estar segura de que podría batir el récord, pero los últimos 20 minutos de su intento fueron duros. "Sentí cómo se me desgarraban las manos y pensé: 'Ya están desgarradas. No pueden empeorar, así que tienes que hacer que valga la pena'", dijo.

A finales de septiembre, recibió la confirmación oficial de Guinness World Records de que su intento había sido verificado como exitoso.

Henderson se sintió abrumada, pero revela que su logro se ha visto empañado por brutales ataques online.

"Esto desacredita la cantidad de trabajo que realmente se ha invertido en la realización de este récord. Intento no centrarme en ello, y quienes me quieren, mi familia, mis amigos, saben que no soy una tramposa. Nunca he consumido esteroides, así que no tengo nada que demostrarle a nadie."

Las mujeres en el deporte, blanco de ataques

La profesora asociada de la Universidad de Deakin, Kim Toffoletti, dijo que la experiencia de Henderson refleja los hallazgos de una investigación de la que fue coautora sobre el daño en línea al que están sometidas las deportistas. "Cuando las mujeres tienen éxito en este tipo de espacios, se produce una reacción negativa en línea, ese deseo de menospreciar a las mujeres y cuestionar que potencialmente puedan tener éxito en estos espacios y, en algunos casos, incluso superar a los hombres", afirma.

"Y eso supone una verdadera amenaza para las ideas sociales del orden natural o de que los hombres son naturalmente superiores en el deporte", sentencia.

Especialista de cine y nuevo récord a la vista

Ahora, Henderson se está formando como especialista de cine con prácticas en armas de fuego, simulando ser quemada, cayendo por escaleras y conducción especializada. También tuvo la oportunidad de unirse a algunos nombres famosos de Australia en el programa Physical Asia de Netflix este año.

El programa enfrentó a equipos nacionales de ocho atletas de élite, masculinos y femeninos, en una serie de pruebas de fuerza y ​​resistencia. Henderson fue llevada a Corea del Sur como concursante de reserva durante el rodaje, junto a nombres como el ex campeón mundial de la UFC Robert Whittaker, la ex estrella de la NRL Eloni Vunakece y el hombre fuerte Eddie Williams.