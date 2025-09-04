El Pozo Alimentación, patrocinador principal del UCAM Murcia CB

El Pozo Alimentación se ha convertido en patrocinador principal del UCAM Murcia CB para esta temporada 25-26, para compartir con su afición lo mejor del deporte: el espíritu de superación, los valores del trabajo en equipo y una firme defensa de la práctica de hábitos saludables.

El UCAM Murcia ha aprovechado la firma de este acuerdo para presentar, además, a su nuevo jugador Devontae Cacok, que se incorpora a sus filas.

Para el director de marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, «detrás de esta unión demostramos la importancia que tiene para nosotros el deporte, así como el apoyo a la comunidad en la que tenemos nuestra sede central».

La marca El Pozo es la más presente en los hogares españoles y lucirá en la equipación oficial de los jugadores del equipo de baloncesto en todos los partidos de Liga Endesa y Basketball Champions League. Además, lucirá igualmente en todos los soportes físicos del Palacio de los Deportes de Murcia: desde la pista, a través de lonas, hasta en los soportes de las canastas. La mascota PerriKing tendrá protagonismo en muchos de los partidos.

El fuerte vínculo entre El Pozo Alimentación y el mundo del deporte comenzó en el año 1989. A partir de este año surgieron los primeros contactos con el patrocinio deportivo y el primer hito: la creación de El Pozo Murcia Fútbol Sala, un firme y potente proyecto que en la actualidad abarca todas las categorías, desde la Primera División hasta las categorías de fútbol base. Desde entonces, la marca ha apostado por el patrocinio deportivo como parte esencial de su estrategia.

El deporte para El Pozo Alimentación es una de las principales vías de apoyo a la promoción y difusión de la marca España, además de una manera de entender la excelencia.

Al baloncesto y al fútbol sala se unen otros apoyos como el brindado al fútbol femenino con el patrocinio al Club Alhama El Pozo, que milita en la máxima categoría nacional, así como a deportistas referentes como el tenista Carlos Alcaraz, o al piloto del Mundial de MotoGP Pedro Acosta, profesionales del deporte de élite con quieres la marca comparte la filosofía del trabajo, el esfuerzo y la superación para conseguir los mejores resultados.

Apoyo multidisciplinar

Además, la implicación de El Pozo Alimentación se extiende a múltiples disciplinas, como el ciclismo, donde es patrocinador principal de La Vuelta y apoya también su versión femenina.

También colabora con el deporte paralímpico como parte del Plan ADOP, con la gran cita internacional del pádel, que se celebra en la ciudad de Valladolid, una de las paradas más simbólicas e importantes del circuito profesional de pádel más importante en la actualidad, así como de la Liga LAPI con El Pozo 1954.

Fuera de España, la empresa de alimentación apoya también y patrocina muchos otros equipos internacionales, como Tournefeuille (la asociación deportiva francesa de rugby), el Cupra Fip Finals de Pádel en Francia, y el club de ciclismo VTTeam 78, de la capital parisina.