Los Premios Admiral sonríen al deporte olímpico y premian, entre otros, a Fran Garrigós, Antía Jácome y Teresa Portela

Este 2024 es año olímpico, desde el 26 de julio al 11 de agosto París se la sede del evento deportivo más importante el mundo, donde compiten muchos de los mejores deportistas del planeta, algunos de ellos en deportes que no son seguidos masivamente por el público. Deportistas como los galardonados en la cuarta edición de los Premios Admiral al Deporte Español, cuya gala se ha celebrado este miércoles 31 de agosto en un marco maravilloso como es el Palacio de Santoña, en la calle Huertas de Madrid. Por medio de votación popular (hubo más de 35.000 participantes) se reconoció a los mejores deportistas de 2023.

El judoca Fran Garrigós fue elegido en el apartado masculino. El año pasado logró proclamarse campeón del mundo y cerrar así, de alguna manera, un círculo, porque ya lo fue como júnior y también lo es de Europa. Un currículum espectacular que espera completar el próximo verano con la medalla en París. Será su tercera participación olímpica, después de Río 2016 y Tokio 2020 (disputados en 2021 por la pandemia), donde no salió como esperaba. Ahora llega más maduro y dispuesto a todo.

En mujeres, el público eligió a la piragüista Antía Jácome, ganadora de tres medallas en el último Mundial y que en París aspira a sumar dos. “Sí me imagino ganándolas”, afirmó la gallega, que entrena en Mallorca y que ya estuvo en Tokio, donde obtuvo un diploma olímpico. Fue la primera española en competir en unos Juegos en la categoría de canoa.

La nadadora María Delgado, que padece una deficiencia visual, fue reconocida en deporte paralímpico. En su palmarés hay 24 medallas entre Europeos, Mundiales y Juegos. En los de Río sumó dos bronces y en Tokio se quedó a las puertas en todas las pruebas. Ahora, en París, va a por todas, pues, afirma, está entrenando mejor que nunca.

El premio sub 23 en su categoría femenina se lo llevó la gimnasta Inés Bergua, que formará para el equipo español de rítmica que sueña con hacer algo grande en París. Todas las integrantes son debutantes en unos Juegos; la experiencia la pone Alejandra Quereda, la seleccionadora, que formó parte del grupo que se llevó la plata en Río 2016. "Es un deporte muy estético y ahí está la dificultad. Está claro que habrá nervios e ilusión, y hay que intentar que esos nervios no nos cambien. Estamos muy motivadas y somos novatas pero lo afrontamos con muchas ganas", afirmó Bergua. La distinción en la categoría masculina sub 23 también recayó en otro piragüista, Cayetano García, que aspira a tener plaza en el C2 500, "una distancia nueva en París" y en la que fue campeón del mundo en 2022 junto a Pablo Martínez. "Estos premios dan la tranquilidad, que en un año olímpico se agradece mucho.

Leyenda Teresa Portela

El colofón a la gala presentada por el exwaterpolista Pedro García Aguado y el periodista Pipe González, fue el premio 'Historia del Deporte Español', que recogió Teresa Portela, la piragüista que lleva 25 años en la élite, con medallas en todas las competiciones, más de 60, y que va a disputar en París sus séptimos Juegos Olímpicos. En los sextos, en Tokio, por fin logró la plata que tanto buscaba, después de cuatro diplomas olímpicos.

Los premios Admiral están organizados por NOVOMATIC Gaming Spain y suponen, además del reconocimiento, un premio en metálico de 3.000 euros para los elegidos.