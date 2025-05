Rafa Nadal, LeBron James, Cristiano, Messi: así son las madres de los “cracks” del deporte

Hoy se celebra el "Día de la Madre" y es justo acordarse también de aquellas que parieron a los astros del deporte. Sin ellas nada hubiera sido igual. Las madres de algunas estrellas del deporte no lo tuvieron fácil pero con su tesón, sus consejos, su cariño y su esfuerzo dieron a sus hijos la posibilidad de acabar convirtiéndose en estrellas mundiales de diferentes disciplinas.

Estas son algunas de esas mujeres que han acompañado a sus hijos a lo largo de sus carreras:

1. Ana Mayrata (madre de Joan Mir)

Cuando el piloto Joan Mir se proclamó campeón de MotoGP en 2021, su madre cautivó las redes sociales por su espectacular físico pero hay mucho más. Profesional de la moda y el estilismo, Ana Mayrata es asistente de producción, además de profesora de yoga, y en su cuenta de Instagram se pueden seguir muchos de sus trabajos, como su colaboración con Rafa Nadal. Y es que la madre del piloto fue la responsable del estilismo en uno de los anuncios que Nadal rodó para promocionar la academia de tenis que tiene en Manacor. Siempre ha acompañado al piloto en sus logros deportivos y le ha dedicado bonitos mensajes a través de las redes.

2. Paqui García (Sergio Ramos)

Se hizo conocida para el gran público en la boda de su hijo. Y es que la madre del capitán del Real Madrid deslumbró con un traje liso de color verde pistacho firmado por Vicky Martín Berrocal. Sergio siempre ha considerado a su madre una guía en su vida personal y profesional y la ha homenajeado en varias ocasiones en su redes sociales, como en este mensaje publicado en 2018 en su perfil de Instagram. “Tenerte es un privilegio. Gracias por tu apoyo en todas las fases de mi vida”, escribió el defensa merengue.

3. Ana María Parera (Rafa Nadal)

Rafa Nadal junto a su madre Archivo La Razon

El tenista ha reconocido en numerosas ocasiones que no es nadie sin su familia. Ana María, su madre, es su apoyo incondicional y la que lo anima a disfrutar con lo que hace. Presidenta, desde su creación en 2008, de la Fundación que lleva el nombre de su hijo, se dedica a desarrollar proyectos educativos relacionados con el tenis en la India y en España.

4. Celia María Cuccittini (Leo Messi)

Lo cierto es que para la estrella blaugrana, su madre ha sido una de las que más ha impulsado su carrera. Puchi, que es como llaman a Celia Cuccittini, la madre de Leo Messi, siempre ha estado en segundo plano. Son contadas las ocasiones en las que hemos podido escucharla o verla en público. Esta mujer sencilla trabajaba en un taller de bobinas magnéticas y llegó a redondear sus ingresos limpiando casas. Se quedó en Argentina mientras su hijo de 13 años emigraba junto a su padre. Fue un momento de muchísimo dolor, según ha reconocido en varias ocasiones. Estuvo a caballo entre Argentina y España durante la adolescencia de Leo. El argentino suele dedicarle numerosas muestras de cariño.

5. Marisa Sáez (madre de los Gasol)

El baloncesto siempre fue el deporte rey en casa de los Gasol. La madre, Marisa, mide 1,87 y jugó en el Cornellà. El padre, Agustí, mide 1,97, y también compitió con el Gaudí. Marisa es médico. De hecho, intentaron que Pau Gasol siguiera sus pasos. El laureado deportista se matriculó en Medicina, pero más tarde lo dejó por el hobbie que terminó convirtiéndose en su profesión y su familia estuvo a su lado en todo momento.

En 2001, cuando Pau fichó por la NBA, su familia al completo se trasladó a EE.UU para estar cerca de él. Al tiempo, el patriarca se volvió a España y la madre se mudó a Memphis para estar con Marc, flamante fichaje de los Angeles Lakers. Siempre ha destacado la importancia de guiarlos: “Éste es un mundo muy competitivo, son jóvenes y el apoyo de todos es de gran ayuda”.

6. DoloresAveiro (Cristiano Ronaldo)

Siempre está presente cuando juega su hijo. La madre del astro portugués, es uno de sus motivos para seguir en la cima del mundo. Aveiro ha sido un pilar vital en la trayectoria del delantero. Educó a Cristiano en su Funchal natal bajo el drama familiar por los problemas con el alcohol del padre del futbolista, José Dinis, fallecido en 2005 cuando CR7 tenía 20 años, y también por la adicción a las drogas de su hijo mayor, Hugo. Razones por las que Dolores tomó el mando de la familia y fue calificada como “madre coraje”. El éxito de su hijo pequeño es una de las “grandes satisfacciones” de su vida. El jugador siempre se ha mostrado muy unido ha ella y ha posado orgulloso a su lado tras cada éxito en su carrera.

7. Margarita Geuer (Los Hernangómez)

Wonny Geuer para todo el mundo del baloncesto (1,85 metros) y 158 veces internacional con España, conquistó el oro continental en Perugia en el año 1993. Española con raíces alemanas, se casó con Guillermo Hernangómez quien también tiene pasado en el baloncesto. De ese matrimonio nacieron dos hijos que ahora juegan en la NBA. Además, Andrea (la hermana pequeña), también despunta en el baloncesto en Estados Unidos. Retirada del deporte y gracias a su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales –por la Universidad Complutense de Madrid– y a las oposiciones realizadas, accedió al mercado laboral en el departamento económico del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid).

8. Gloria Marie James (madre de LeBron James)

A los 16 años, Gloria Marie James tuvo al pequeño LeBron y lo crió sola, ya que el padre no quiso hacerse cargo. No tuvo la figura paterna, pero sí se puede decir que Glorie Marie James, fue la guía que necesitaba para consagrarse como uno de los mejores en la historia del deporte. No obstante, la relación de James con su madre no ha sido buena siempre. Uno de los episodios más polémicos se produjo cuando descubrió que había tenido un ‘affaire’ con su por entonces compañero Delonte West en Cleveland Cavaliers. A pesar de todo, Le Bron confiesa que lo que le motiva es poder seguir haciendo que su madre “se sienta orgullosa”. “Te amo por simplemente estar siempre ahí. Indicarme la decisión correcta, educarme para ser un caballero, ser amable con los demás y simplemente saber la diferencia entre el bien y el mal! ¡¡¡¡Eres mi ángel en la tierra !!!!!!”, escribió en Instagram.

9. Carmen Larbalestier (Lewis Hamilton)

La madre de Lewis Hamilton, separada del padre en 1987, renunció a vivir con su hijo cuando éste tenía 12 años para favorecer su carrera deportiva. Carmen no tenía los recursos ni las habilidades que le podía ofrecer su padre, Anthony, para desarrollar su talento. El padre de Lewis llegó a tener hasta cuatro trabajos para garantizar el futuro de su hijo. “Me rompía el corazón, pero tuve que dejarle ir a vivir con su padre para que se convirtiera en una estrella”, confesó a The Sun. Carmen no se ha perdido ninguna de las celebraciones de Hamilton y es que su decisión y su sacrificio también forman parte del éxito del siete veces campeón del Mundo.

10. Ana María Díaz (Fernando Alonso)

Fernando Alonso, junto a su madre Archivo La Razon

El piloto siempre ha reconocido que su madre, que trabajó de dependienta de El Corte Inglés en la capital asturiana, ha sido un gran apoyo en su vida y ¡una gran cocinera!, ya que Alonso presume, siempre que tiene ocasión, de los guisos asturianos de su madre. El dos veces campeón del mundo de Fórmula 1 ha recordado en más de una entrevista que cada mañana, al ir al colegio, obligaba a su madre a mantener el ritmo andando, mientras él se retrasaba. El objeto era forzarse a caminar deprisa y adelantarla en los metros finales. Ana Díaz se sorprendía ante el afán de competición del pequeño, aunque siempre se quejaba del serio gesto de Fernando, que nunca quería sonreír en la fotos.