Raja Jackson, hijo de una leyenda de la MMA, "casi mata" a un wrestler profesional en un directo de Kick

Raja Jackson, hijo del legendario luchador de MMA Quinton "Rampage" Jackson, desató una violenta agresión durante un evento de Knokx Pro Wrestling en California que fue transmitido en directo por la plataforma Kick. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa cómo Jackson levanta al luchador profesional Stuart "Syko Stu" Smith y lo estrella contra la lona del ring para después propinarle más de 20 golpes en la cabeza mientras yace inconsciente, requiriendo la intervención de varios wrestlers para detener el ataque.

Aunque inicialmente se especuló que se trataba de un segmento planeado, la brutalidad de los golpes y las graves lesiones de Smith confirmaron que la agresión fue real. El wrestler fue trasladado de urgencia al hospital con herias serias, según confirmó el medio especializado Fightful. El incidente habría surgido de un enfrentamiento previo entre ambos durante el mismo día, aunque los detalles exactos siguen investigándose.

Reacción paterna y consecuencias

El propio Quinton "Rampage" Jackson emitió un comunicado reconociendo la gravedad de los hechos, pero atribuyéndolos a "un trabajo que salió mal". El ex campeón de UFC reveló que su hijo había sufrido una conmoción cerebral días antes y "no debería haber estado involucrado en nada cercano al contacto físico". Añadió que no condonaba las acciones de su hijo y que su principal preocupación era la recuperación de Smith, aunque confirmó que el wrestler estaba "consciente y estable".

El histórico periodista de wrestling Dave Meltzer calificó el incidente como "potencialmente lo peor que he visto en un ring". La plataforma Kick, ya cuestionada previamente por su moderación permisiva, enfrenta nuevas críticas por permitir la transmisión de contenido violento en directo. Raja Jackson, quien tiene experiencia como luchador de MMA amateur con récord de 4-0, había perdido su debut profesional en 2023 y ahora enfrenta posibles consecuencias legales por la agresión.