Ramón Planes explica algunos detalles ocultos sobre la marcha de Messi del Barça

Ramón Planes fue uno de los grandes artífices de fichar a Pedri, entre otras cosas más, durante su etapa en el FC Barcelona. Aunque, sin duda alguna, también vivió el adiós de Messi en primera persona. “Ese matrimonio con el club nunca se debió romper. Sería bueno que retomaran esa relación. La rueda de prensa posterior al burofax me tocó a mí. No fue un marrón, afronté esa situación. Lo que se vivió después fue más duro. Todos pensábamos que iba a renovar...”, dijo en la Cadena Ser.

“Abidal, Segura y esa gente creyeron en mí para operaciones como las de Pedri, Abde, Este último llamé a Mateu Alemany y le dije que había que firmarlo. ‘Hazme caso’, le pedí. Estas personas tienen mérito. Me he equivocado con muchos jugadores, eso también lo digo. Hay que creer en el jugador. Una parte es el fichaje y otra es apostar de verdad. Esa fue la clave con Pedri. Pepe Mel era el entrenador de Las Palmas y cogió el teléfono para llamar al Real Madrid y decir que había un jugador fuera de lo normal. Esa misma información la recibimos nosotros. ‘Hay que firmarlo ya’, dijimos. ‘Si empieza la temporada, va a verlo todo el mundo’. Arriesgué mucho con Pedri, lo firmamos sin haber debutado. No me sorprende su calidad. Es cierto que todos luego (Pedri, Araújo) hay que verlos con el paso de la camiseta del Barça, eso no lo sabes hasta que se la ponen. Esa madurez que demostró en un Clásico de pandemia con 17 años... Estaba Pedri y Ansu en el once. Recuerdo que bajé al vestuario de Koeman me dijo: ‘Ya no lo voy a quitar más, no va a salir del once, es que es muy bueno Ramón’", aseguró Planes.

Sobre su futuro, Planes también habló sobre el Betis: “Es la opción pública. Es un buen club, serio, con un buen proyecto. Lo veo con muy buenos ojos...”. También habló sobre Pochettino: “La trayectoria que se ha forjado es increíble. El año pasado en el PSG ganado la Ligue 1 y haciendo buena Champions. Está muy capacitado para entrenar al Real Madrid”.