La reacción de Carlos Alcaraz al enterarse de que un fan pagó 220.000 dólares por una carta suya

Carlos Alcaraz, una de las grandes figuras del tenis mundial, protagonizó un momento tan insólito como revelador durante una cena informal en Nueva York. El joven murciano no pudo ocultar su asombro al enterarse de que una carta escrita y firmada por él había sido adquirida por un coleccionista por la impresionante suma de 222.000 dólares.

Más Noticias El mensaje de Vinicius en redes sociales tras el partido en Oviedo: no puede ser más claro

El episodio se dio en un ambiente distendido, cuando un aficionado le mostró la famosa carta y lo retó a adivinar su valor. Entre risas y gestos de incredulidad, Alcaraz lanzó varias cifras: “30.000, 70.000, 150.000… ¿250.000?”, dijo con una mezcla de humor y sorpresa. Pero al conocer la cantidad real, quedó sin palabras.

Lejos de alardear, el tenista reaccionó con la naturalidad que lo caracteriza: “Gracias, pero no lo entiendo… que una carta mía valga tanto”.

El momento, que pronto se viralizó en redes sociales, refleja el alcance de la figura de Alcaraz más allá del circuito profesional. No solo conquista títulos en la pista; también genera una admiración creciente que, en ocasiones, ni él mismo logra comprender.

"Este año es muy diferente. He tenido más tiempo para descansar, desconectar y recargar energías. Pude pasar dos semanas en casa entrenando, lo que me dio un plus de felicidad y motivación antes de ir a Cincinnati. Me siento mucho más preparado que el año pasado, cuando todo fue mucho más apretado y sin días libres entre torneos. Será muy complicado al enfrentarme a Opelka por primera vez. Todos conocemos su estilo de juego, así que tendré que estar muy atento al resto", ha comentado el murciano sobre su debut en el US Open ante Opelka.