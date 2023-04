Ricky Rubio y Jordi Fernández, dos españoles en la jungla de los playoffs de la NBA

Entre los cinco jugadores que más camisetas han vendido en la segunda mitad de la temporada en la NBA sólo hay uno que no está en los playoffs que arrancan esta noche. Se trata de Luka Doncic. El 77 del esloveno en los Mavericks está por detrás de LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum y Giannis Antetokounmpo. Doncic es el quinto en la lista, pero ya está de vacaciones. Puede pensar en el Mundial que arranca a finales de agosto o en las numerosas críticas que ha recibido su final de temporada y que se han centrado en su defensa y en su inquietante estado físico que muchos vinculan con el exceso de kilos. Pero esa es otra historia.

Los playoffs de la Liga estadounidense arrancan más abiertos que nunca en las últimas temporadas. Hay datos que lo corroboran, sobre todo en el Oeste. Los Nuggets de Denver son el líder de la Conferencia con peor porcentaje de victorias desde 1979 y es la primera vez en 35 años que sólo dos equipos, Nuggets y Grizzlies, han sido capaces de superar el medio centenar de victorias. En el Este, Bucks, Celtics y Sixers están un paso por delante del resto, pero la igualdad también es máxima.

Y en este panorama hay dos protagonistas españoles. Uno en la pista y otro en el banquillo. Ricky Rubio regresa a los playoffs cuatro años después de su última incursión con los Jazz de Utah. Lo hace con los Cavaliers, desde la cuarta plaza del Este, y enfrente tendrá a los Knicks. «Somos un equipo joven y hambriento», asegura el base de el Masnou. Ricky reapareció el 12 de enero después de más de un año lesionado en la rodilla izquierda y se ha convertido en un referente del vestuario y en una pieza básica en la segunda unidad de los Cavaliers. En 33 partidos sus números no destacan (5,2 puntos y 3,5 asistencias en 17:20), pero su ascendente en el equipo va más allá de las estadísticas.

El otro español está sentado en el banquillo de los Kings de Sacramento. Jordi Fernández es un clásico como ayudante en la NBA. El 14 de diciembre ante los Raptors se convirtió en el primer entrenador de origen español en dirigir un partido en la Liga estadounidense. Ganaron los Kings y el equipo de la capital del estado de California se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada. Sumaban 17 años sin alcanzar los playoffs, el récord negativo entre las franquicias de las grandes ligas del país, y han acabado terceros en el Oeste. «No estaríamos siendo justos con nuestra dinámica de trabajo esta temporada si nos conformarámos con haber llegado hasta aquí», ha asegurado en una entrevista a Efe. El equipo está liderado por el hijo pequeño de Sabonis, Domantas, nacido en Portland, formado en Málaga y que debería estar entre los candidatos a MVP. El problema para los Kings es que la locura en que se ha convertido este curso el Oeste les ha deparado una primera ronda ante los Warriors.

Las dos franquicias que arrastran más seguidores en su Conferencia, Warriors y Lakers, sexto y séptimo, representan como nadie el caos del Oeste. Ambos luchan contra la historia. Desde 2003, el séptimo equipo de la Conferencia sólo ha sido capaz de ganar una eliminatoria y ningún sexto o séptimo clasificado ha alcanzado las finales de Conferencia.

La irregularidad de los Warriors ha tenido un premio final inesperado. Si hace semanas a los de la Bahía de San Francisco les dejan elegir rival hubieran escogido a los Kings. Las dos ciudades están separadas por apenas 140 kilómetros y los defensores del título llegan con la plantilla al completo. Si Wiggins está plenamente recuperado, el equipo es todavía mejor al que hace un año se impuso por 4-2 a los Celtics en las Finales. «Si estamos todos sanos...», amenaza Klay Thompson. Nadie pasa la pelota como ellos, nadie tanta experiencia, suman 27 series seguidas de playoffs ganando al menos un partido como visitantes, el núcleo duro acumula cuatro anillos (2015, 2017, 2018 y 2022)... y marchan por la parte del cuadro en la que no están los Nuggets ni los Suns.

Porque a los de Arizona no los quería nadie en primera ronda y el premio ha recaído en Los Angeles Clippers que no tienen a Paul George. El trío fomado por Chris Paul, Devin Booker y Kevin Durant genera pánico antes de empezar. Los Suns no han perdido con Durant y su duelo con Kawhi Leonard es el enfrentamiento estrella de primera ronda. El ganador se cruzará con los Nuggets.

El regreso de LeBron

Por el otro lado marchan los Lakers de LeBron James que se garantizaron su presencia entre los mejores al imponerse en el primer partido del play-in a los Timberwolves en la prórroga. Después del fracaso del curso pasado, LeBron, con 38 años y 20 temporadas en la Liga, vuelve a donde ha estado casi siempre a estas alturas del año. Son sus decimosextos playoffs, aunque el quinto anillo parece una quimera. Y eso que los Lakers, aunque suene increíble, son el mejor equipo de la Liga desde el cierre del mercado invernal el pasado 9 de enero con un registro de 18/9. Nadie defiende como ellos y los cambios en la plantilla han tenido efecto inmediato para acompañar los increíbles 28,9 puntos, 8,3 rebotes y 6,8 asistencias en 35:30 minutos de LeBron. Si Anthony Davis recupera su mejor nivel –en los Grizzlies es baja su pívot titular Steven Adams–...

En el Este todo lo que no sea una final de Conferencia entre los Celtics y los Bucks será una sorpresa. La alternativa está en Filadelfia con los Sixers, pero está por ver el rendimiento de Joel Embiid y James Harden juntos en los playoffs. Los Brooklyn Nets, sin Durant e Irving, no son rival, pero tener juntos al máximo anotador de la NBA y al mejor pasador no garantiza nada. Los Sixers son el mejor equipo de la Liga desde la segunda semana de diciembre, pero Bucks y Celtics han dado la sensación de reservarse durante muchos momentos de la temporada a la espera de adentrarse en la jungla de los playoffs.