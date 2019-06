Se aplaza por la lluvia la jornada de Roland Garros, en la que Djokovic buscaba las semifinales

La lluvia regresó a París y como la nueva pista Philippe Chatrier no tendrá techo hasta 2020, toda la jornada fue suspendida. Las entradas les serán reintegradas a los espectadores para el jueves, cuyo calendario queda así: en la pista central se jugará primero el Halep-Anisimova, de cuartos de final del cuadro femenino, y, a continuación (no antes de las 14:30) el Djokovic-Zverev, correspondiente a la misma ronda, pero en el cuadro masculino. En la pista Suzanne Lenglen se disputa primero el Keys-Barty y después (no antes de las 14:30) el Thiem-Kachanov.

Djokovic y compañía, por tanto tendrán que jugar la semifinales, el viernes, sin un día de descanso, mientras que por el otro lado Nadal y Federer y Konta y Vondrousova lo harán con dos días de por medio. Eso sí, la lluvia ha impedido a Rafa poder entrenarse.