De la Fuente ya tiene el bloque de la selección

Luis de la Fuente es uno de los testigos llamados a declarar en el juicio contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso. «No sé por qué me llaman, responderé a lo que me pregunten y estoy muy tranquilo», dice. «Estoy fenomenal. Iré el día que me citen, responderé a las preguntas y me iré a mi casa tan feliz», añade.

El seleccionador se muestra feliz por la elección de España como sede del Mundial 2030 –«es fruto del trabajo que se ha hecho en los últimos años», dice– y no quiere que le distraigan del fútbol las cosas que no tienen nada que ver con el deporte. «Las veo, las leo y las aparto si veo que no me afectan», confiesa, mucho más tranquilo que en su comparecencia de hace un mes, cuando dio la primera lista de convocados después del «huracán Rubiales».

Ahora se centra solo en el fútbol y pide que el resto del mundo haga lo mismo. España se juega la clasificación para la Eurocopa y puede cerrarla la próxima semana en los partidos contra Escocia en Sevilla y contra Noruega en Oslo.

A esos dos mismos rivales se enfrentó en su primera convocatoria como seleccionador. Derrotó a Noruega en La Rosaleda de Málaga y perdió en Escocia en un partido en el que se tambaleó la confianza en su proyecto nada más comenzar. «Siempre se aprende. Aquel partido lo hemos analizado muchísimo, hubo cosas positivas, pero no nos dieron para estar al nivel competitivo que estamos ahora. Escocia es un equipo muy duro, pero nuestro equipo no es el de marzo, ni el de junio, creo que somos mejores», admite el seleccionador español.

Cree, también, que su selección es mejor que la que ganó en junio la Liga de Naciones. Al menos es un grupo más definido, con pocos cambios entre una convocatoria y otra. Ahora son solo cuatro las diferencias. La más llamativa es la presencia de Sancet, que se estrena en una lista de la selección absoluta. «Se mueve entre líneas de manera maravillosa. Ofrece llegada y juego interior y encaja perfectamente en nuestro estilo», explica el seleccionador, que no quiso valorar por qué ha preferido al mediapunta del Athletic antes que a Isco, reclamado por el público y por una parte de la prensa presente en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Tampoco Sergio Ramos está en la lista. «El debate yo no lo alimento, doy naturalidad a la situación y elijo a 23 o 24. No es que deje la selección o no, si sigue jugando al fútbol y tuviera que venir vendría, pero si no viene será por algo. Soy admirador suyo, pero si vienen otros, vienen otros», dice el técnico español, que nunca ha contado con el antiguo capitán de la Roja.

Sí regresan otros habituales como Jesús Navas y Oyarzabal. Y también Fran García, que no ha debutado con la Roja pero estuvo en el equipo que ganó la Liga de Naciones en junio. «Nos da garantía, lo conozco desde que tenía 15 años, sé que lo que le voy a pedir me lo va a dar. Y además es muy buena persona y en la convocatoria que vino en la Liga de Naciones sumó mucho. Si es buena persona tiene mucho ganado», argumenta De la Fuente.

Todo suma para el grupo que está construyendo el seleccionador. «Llevamos unos meses y va calando una idea y nos sentimos todos mucho mejor. Requiere tiempo y seguro que esto va a seguir creciendo y mejorando», asegura De la Fuente.