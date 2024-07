El silencio de Josep Pedrerol en “El Chiringuito” tras la victoria de España

La selección española ganó a Georgia tras un recital de ocasiones y golazos, especialmente el de Nico Williams. El combinado entrenado por Luis de la Fuente ya está en los cuarto de final, donde se enfrentará a Alemania. La anfitriona es una de las favoritas junto a Francia y será la prueba definitiva para ratificar las grandes sensaciones del combinado español. España es la única selección que ha ganado los cuatro primeros partidos de la Eurocopa. Además, también hay que tener en cuenta que De la Fuente está sacando la mejor versión de cada futbolista.

El presentador de "El Chiringuito de Jugones", Josep Pedrerol, se mostró tajante tras la victoria de la selección española. "¿Os ha gustado España?", dijo el presentador. Posteriormente, Pedrerol dejó un silencio evidente y aseguró que "lo importante es que estamos en cuartos". Estas palabras del presentador generaron muchas dudas en algunos aficionados que afirman que la situación de España es de 10 y que no hay que ponerle ni un solo pero. "No entiendo estas palabras... La selección está impecable". "Pedrerol, a veces parece que no quieres que ganemos". "Ya basta...", dijeron algunos usuarios.

Pedrerol está siendo tendencia con más fuerza desde el inicio de la Eurocopa, donde alertó que De la Fuente se estaba mostrando eufórico y que había que tener los pies en el suelo. La realidad es que el seleccionado del combinado español aseguró desde el principio que no había ninguna otra selección mejor que España y que estaba muy ilusionado con esta generación de jóvenes futbolistas que venían pisando fuerte desde atrás.

Estas palabras de Luis generaron un debate sobre si estas palabras eran buenas de cara a los jugadores y a los aficionados. Sin embargo, con el paso de los partidos se está viendo a una España confiada y que tiene muy buena pinta de cara al encuentro ante Alemania.