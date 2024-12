Sorpresa en Inglaterra al ver que Iraola da instrucciones a Kepa en euskera: "Eskubitik, bai"

Hace unas semanas, una conversación entre Andoni Iraola y Kepa Arrizabalaga, entrenador y portero del Bournemouth, causó un revuelo en las redes sociales. El diálogo, aparentemente sin gran trascendencia, se hizo viral por una razón muy particular: ambos se comunicaban en euskera. Las palabras de Iraola, gritando a Kepa "Kepa, eskubitik, eskubitik!" (¡Kepa, por la derecha, por la derecha!), fueron suficientes para que los aficionados se sorprendieran de ver a dos vascos, un guipuzcoano y un vizcaíno, utilizando su idioma en un contexto tan internacional.

Este hecho llamó la atención no solo por la rareza de ver euskera en un equipo de fútbol inglés, sino por el contexto en el que se produjo: Bournemouth, un club que ha sorprendido a muchos por su gran rendimiento bajo la dirección de Iraola y con Kepa bajo los palos. Esta conversación espontánea llevó al programa *Erasmus FC* de DAZN a indagar si el uso del euskera era algo habitual entre Iraola y Kepa.

Ante la pregunta sobre si el euskera es una lengua comúnmente utilizada entre ellos, Iraola explicó que, en realidad, el uso del idioma depende de la situación. "La verdad es que con Kepa hablo en inglés, en castellano, en euskera", afirmó el entrenador. Iraola, consciente de la viralidad de la conversación en euskera, añadió que la elección del idioma entre los miembros del equipo depende del contexto y las personas que los rodean. "Depende de con quién esté y quién nos rodee, lo grande o pequeño que sea el grupo en el que uno esté, pues hablamos entre nosotros en un idioma u otro", indicó.

A pesar de que ambos son de Euskadi, hablar en euskera en el vestuario del Bournemouth no es algo común, ya que la mayoría de los jugadores provienen de otros países y se comunican en inglés. No obstante, para Iraola y Kepa, el euskera sigue siendo una lengua viva y una forma natural de comunicarse, especialmente en momentos en los que se sienten cómodos o cuando no están rodeados por muchas personas.

Para Iraola, poder hablar en euskera en Inglaterra es un lujo, un detalle que valora mucho. El entrenador del Bournemouth ha logrado que su equipo sea uno de los grandes sorpresas de la Premier League, situándose en la sexta posición, a solo dos puntos del Manchester City, equipo que actualmente ocupa el quinto puesto, con plaza para competiciones europeas. Sin embargo, más allá de los logros deportivos, Iraola también disfruta de poder compartir momentos con otros técnicos vascos en la liga inglesa, especialmente con Unai Emery y Julen Lopetegui, con quienes tiene una relación cercana.

"Para mí es un gusto. Cuando entrenas contra Unai Emery o Julen Lopetegui y puedes hablar con ellos tres o cuatro minutos en euskera, es un gustazo", reconoció Iraola. "Normalmente aquí, en Inglaterra, es más complicado poder hacerlo", añadió, aludiendo a la dificultad de encontrar compatriotas con quienes compartir la lengua en un país donde el inglés es el idioma predominante.

Aunque Iraola no mencionó específicamente a Mikel Arteta, otro de los guipuzcoanos de éxito en la Premier League, el hecho de que sea un referente en el Arsenal es un claro ejemplo del impacto del euskera en la liga inglesa. Tampoco mencionó a Juanma Lillo, el tolosarra que fue mano derecha de Pep Guardiola y exentrenador de la Real Sociedad. No obstante, ambos comparten una misma conexión cultural que, en momentos de relajación, se puede manifestar en breves intercambios en euskera, aunque no siempre sea el idioma habitual en sus interacciones.

Hablar en euskera, para Iraola, es algo que "sale sin querer, sin pensarlo". En su día a día, no se limita a un idioma específico, pero valora enormemente la oportunidad de hacerlo cuando la ocasión lo permite. La mezcla de idiomas entre él y Kepa refleja una convivencia natural de lenguas, que son testimonio de su origen vasco y de la importancia de mantener el euskera vivo incluso en un contexto internacional como el fútbol inglés.