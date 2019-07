Su entrenador lo confirma: Neymar quiere dejar el PSG

Ganó el PSG al Dynamo de Dresden 1-6 con cuatro españoles en el equipo titular (Ander Herrera, Sarabia, Jesé y Bernat) y sin Neymar, que llegó una semana tarde a la concentración del equipo. "Siempre un entrenador está decepcionado cuando un jugador llega tarde", dijo el técnico del conjunto francés. Thomas Tuchel. Pero la bomba vino después: "¿Si sabía que quería irse? Sí, antes de que se fuera a la Copa América". Por si había alguna duda, queda confirmada la intención del futbolista brasileño de abandonar el equipo al que llegó en 2017, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia.

Ahora bien, la situación es complicada para Ney, que está viviendo un verano de espanto: la acusación de violación, se perdió la Copa América por lesión y su situación en su club. El PSG, que pagó 222 millones de euros por él, no lo va a dejar marchar así como así, espera una oferta que le satisfaga, y ésa es complicada que llegue. El Barcelona está interesado, pero no podría llegar a una cifra como esa después de haber afrontado ya dos contrataciones de peso como son las de Griezmann y De Jong. Tendría que meter jugadores en la operación y las relaciones entre ambos clubes tampoco son las mejores después de lo sucedido los últimos veranos con Verratti y Rabiot. No hay muchos equipos en Europa que puedan pagar cantidades tan altas. Después está el problema de la ficha del delantero, tan elevada que nadie puede llegar a ella. Por tanto, Neymar está en un agujero de difícil salida. "Si Neymar está en el vestuario y es mi jugador, trabajaré con él. Estoy listo para todo. Tengo que adaptarme a todas las cosas que lleguen y ser flexible", aseguró Tuchel.