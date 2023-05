El sueco Ymer la lía en Lyon: revienta la raqueta contra la silla del juez árbitro

La semana previa al comienzo de Roland Garros cuenta con dos torneos ATP 250: Lyon y Ginebra. Mientras muchos jugadores pelean por entrar en el cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada otros buscan una victoria en torneos en los que raramente se cuenta con algún top 10. Pues en Lyon esta semana los nervios y los incidentes se están multiplicando.

Primero fue el húngaro Marton Fucsovics en su partido ante Sebastián Báez. "¿Cuántos años tienes? ¿12 años?", le dijo Fucsovics en un descanso a su rival. "No, 22", contestó Báez. "Estás actuando como un chico de 12 años. ¡Estos malditos niños de 20 años! No es el único. No juega limpio. Dice 'vamos' en cada punto que fallo. Grita como una perra", se quejó el magiar en conversación con el juez de silla, que era el español Manuel Franco. Éste le terminó respondiendo: "Está bien que hables conmigo, pero no me gusta este tipo de lenguaje. Entiendo que estés frustrado y que no te guste, pero no me gustan esas palabras. Me gusta hablar contigo sobre eso, pero no esas palabras", insistió. "Fue lo mismo la semana pasada contra Norrie, pueden hacerlo, lo sé pero es demasiado", continuó Fucsovics "Por favor no utilices esas palabras, de lo contrario...", le explicó el árbitro gallego.

El incidente se quedó en nada en comparación con el protagonizado por Mikael Ymer en los octavos de final. El sueco fue descalificado antes de terminar el primer set de su encuentro con el francés Arthur Fils por romper violentamente su raqueta contra la silla del juez, el portugués Rogerio Santos. El escandinavo había protestado previamente una bola que consideró fuera y solicitó que el árbitro bajara a ver la marca. Rogerio Santos rechazó la solicitud y el encuentro continuó. Ymer perdió el juego y su saque y en el intercambio se detuvo ante el juez y empezó a golpear con fuerza la silla. Incluso llegó a romperla en uno de sus laterales. El supervisor del torneo se presentó en la pista, acudió al lugar donde estaba Ymer y le descalificó. El sueco, número 53 del mundo, es el primer jugador de su país en el ranking de la ATP.

España, contra Canadá y Polonia en la Billie Jean King Cup

España se enfrentará a Canadá y Polonia en la fase de grupos de las Finales de la "Billie Jean King Cup", la Copa del Mundo femenina de tenis, que se disputarán en Sevilla del 7 al 12 de noviembre. Las chicas de Anabel Medina, que eliminaron a México en el playoff de clasificación se enfrentarán a la Canadá de Leylah Fernández y Bianca Andreescu, y a la Polonia de la número uno del mundo, Iga Swiatek, en el Grupo C de la competición. En el Grupo A estarán Suiza, vigentes campeonas, República Checa y Estados Unidos, en el Grupo B Australia, Kazajistán y Eslovenia y en el Grupo D Francia, Italia y Alemania.

El año pasado, en las Finales que se disputaron en Glasgow (Escocia), España no pudo pasar de la fase de grupos, donde compitió con Kazajistán y Gran Bretaña.

Los ganadores de los cuatro grupos accederán a las semifinales. El ganador del Grupo A se medirá con el ganador del Grupo C y el ganador del Grupo B chocará contra el del Grupo D. Esto implica que España podría enfrentarse con Estados Unidos, Suiza o República Checa en unas hipotéticas semifinales.