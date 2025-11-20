Telefónica se adjudica los derechos de la Liga de Campeones hasta 2031 por 1.461 millones

Sección patrocinada por
Derechos televisivos
Telefónica se ha adjudicado en exclusiva los derechos audiovisuales para emitir los partidos de la Liga de Campeones, la Liga Europa y otras competiciones europeas hasta la temporada 2030-2031 por 1.461 millones de euros, según informó la operadora este jueves en un comunicado.
La adjudicación, que incluye también la UEFA Youth League, la Liga Conferencia y la Supercopa de Europa, está sujeta a la negociación y firma del contrato con la UEFA que se espera que se concrete en los próximos días, según añadió la compañía.
El precio total de la adjudicación asciende a 1.464 millones, distribuidos en 366 millones de euros por temporada durante las cuatro campañas del nuevo ciclo (2027-2028 a 2030-2031).
La compañía destacó que la compra directa de este contenido 'premium' le permitirá seguir diseñando y comercializando sus canales y contenidos con el mejor fútbol europeo.
"Se trata de una adjudicación provisional, sujeta a la negociación y posterior firma de un contrato con UEFA que se espera formalizar en los próximos días, y que garantizaría a Telefónica la totalidad de los derechos de las principales competiciones de fútbol europeo para sus clientes en el segmento residencial", concluye el comunicado.
