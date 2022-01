Las virales lágrimas de Corretja al narrar el triunfo de Nadal en el Open de Australia (vídeo)

El triunfo de Nadal contra Medvedev fue de los buenos. Épico, muy del estilo del español, emocionante e histórico. Porque no fue un Grand Slam más para el balear. Fue el 21, el récord histórico con el que rompe el empate que tiene con Djokovic y Federer para quedarse solo en la cima. El encuentro pudo verse en España por Eurosport y después de cinco horas de retransmisión, Álex Corretja, el analista que compartía cabina con el periodista Álvaro Benito, no pudo aguantar la emoción. Rafa sacó, tiró un revés cruzado, subió a la red y su volea ya no tuvo respuesta. Ganó el partido. “¡Y lo consigue!”, gritaba Benito. Corretja se levantó de la silla, se llevó las manos a la cara y a la cabeza y se quedó en silencio un rato. Cuando acertó a hablar, lo hizo entrecortado por las lagrimas.

Alex Corretja nos resume a todos…#RafaelNadal pic.twitter.com/EV0YdFKV9h — Roberto Whyte Guerra (@RobertoWhyte) January 30, 2022

“Soy persona antes que comentarista”, explicaba el ex jugador. Después, cuando conectaron en directo con Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa, el hombre que ha moldeado gran parte de la personalidad del zurdo y con el que ganó 17 de los 21 Grandes que figuran en el palmarés del balear, Toni le dijo: “Gracias”. Y Álex respondió: “No, gracias a vosotros”. En redes sociales la imagen se hizo viral con comentarios como: “Corretja nos representa a todos”.

Álex Corretja sabe perfectamente lo que se sufre en una pista de tenis, por eso quizá da más valor a lo que está consiguiendo Nadal. En su época de tenista, conquistó una Copa de Maestros, remontando dos sets abajo a Carlos Moyá en 1998, lo mismo que hizo Rafa con Medvedev en Australia. No llegó a ganar ningún Grand Slam, pero sí disputó dos finales de Roland Garros, una perdida con el propio Moyá (1998) y otra contra el brasileño Gustavo Kuerten (2001).

Las felicitaciones a Nadal no se hicieron esperar. Desde los Reyes al propio Roger Federer, uno de sus grandes rivales, que a la vez es su amigo. Rafa ha conquistado el segundo Open de Australia después de reconocer que hace apenas un mes no sabía ni siquiera cuál iba a ser su futuro en el tenis. Una lesión en el pie le hizo parar a principios de agosto pasado e incluso tuvo que ser intervenido y se le vio con muletas. Después sufrió el covid en diciembre, pero pudo seguir su plan: la preparación en el ATP 250 de Melbourne, que ganó, y la hazaña en el Grand Slam.