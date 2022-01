Los mareantes números con los que Nadal ha ganado 21 Grand Slams: 66.658 puntos jugados...

La cifra mágica es 21, que son los Grand Slams que ya tiene Rafa Nadal después de remontar a Medvedev en el Open de Australia en un partido inolvidable. El español no desperdició la primera final a la que llegó con 20, algo que sí habían hecho Djokovic y Federer, ya que el serbio falló en el pasado US Open y el suizo en el duelo por el título en Wimbledon 2019. Pero el camino hasta ahí del zurdo es muy largo y está lleno de otros números mareantes que ha resumido Mister Chip en su cuenta de Twitter.

EL GOAT EN GRAND SLAMS

(51.751 minutos en pista)



▪️Torneos: 63 (21 títulos, 33%)

▪️Partidos: 339 (298 ganados, 88%)

▪️Sets: 1.138 (918, 81%)

▪️Juegos: 10.744 (6.561, 61%)

▪️Puntos: 66.658 (36.804, 55%)

▪️Breaks ganados: 1.791 / 3.951 (45%)

▪️Breaks salvados: 1.393 / 2.048 (68%) pic.twitter.com/Utu0Knn3Ca — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 30, 2022

Los 21 títulos son en 63 torneos disputados, por tanto ha levantado la copa en una de cada tres participaciones. Como además ha llegado a otras ocho finales, casi la mitad de las veces (46 por ciento) que ha jugado un “Grande” ha alcanzado el último partido. Desde el primero que jugó: Wimbledon 2003; hasta el último: Australia 2022, han pasado 19 años. Y desde el primero que ganó: Roland Garros 2005; hasta el del pasado domingo, 17 temporadas. Se ha perdido en todo este tiempo por culpa de las lesiones nueve “Majors”: Roland Garros y Wimbledon en 2004; Australia en 2006; Wimbledon en 2009; US Open en 2012; Australia 2013; US Open 2014; Wimbledon 2016; y US Open 2020, año en el que además Wimbledon quedó suspendido por la pandemia.

Son 339 partidos en Grand Slams, con 298 victorias (88 por ciento). En Roland Garros la cifra es insultante: 105 victorias y 3 derrotas (el otro año que no ganó se retiró por lesión antes de disputar la tercera ronda). En Australia son 76-15, en Wimbledon 53-12 y en el Open USA, 64-11. Ha disputado 10.744 juegos, de los que se ha llevado 6.561, el 61 por ciento; y la friolera de puntos son 66.658, de los que ha salido con éxito en algo más de la mitad, el 55 por ciento: 36.804. En la última final del Open de Australia, curiosamente, ganó menos puntos totales que su rival, 182 por 189 de Medvedev, pero fue mejor en los importantes. El número de pelotas de break ganadas es 1.791 de 3.951, un 45 por ciento; y las salvadas, 1.393 de 2.048, un 68.

Cifras que marean para un tenista que hoy ha recibido los halagos de la prensa de todo el mundo, por lo conseguido y por pelear tanto tiempo después con las mismas ganas que el primer día.