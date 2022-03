La novia de Kyrgios mete baza y lanza un mensaje antes de su partido contra Nadal

Rafa Nadal se vuelve a enfrentar a Nick Kyrgios, ahora en Indian Wells y cada enfrentamiento entre ellos es una historia. A veces dura más que los encuentros, porque Kyrgios no es de buen perder. A veces ha saltado contra Nadal, como también ha hecho frente a otros jugadores y no ha sido especialmente educado. También a veces Nadal le ha tenido que dar algunos consejos acerca de cómo comportarse en público.

Ahora las relaciones están más normalizadas. Krygios parece más maduro y ya no arma las broncas que antes armaba. Está más centrado en el tenis y eso puede ayudar a que mejore y a que sea más competitivo contra Rafa Nadal. El problema es que el tenista español está en un gran estado de forma tras ganar en Australia y se siente invencible, capaz de todo. Es cierto que tras el último partido, Rafa dijo que había tenido molestias en el pie y eso ha puesto a todo el mundo en alerta, pero aún así sigue siendo favorito en el enfrentamiento entre ambos.

Para este choque, Kyrgios ha lanzado un mensaje a Nadal, pero esta vez no ha sido buscando guerra ni calentar el choque ni para poner nervioso al rival. Ahora Kyrgios simplemente ha anunciado el enfrentamiento, con buen humor.

También ha lanzado un mensaje Costeen Hatzi, la novia de Kyrgios. La pareja se dio a conocer en enero en Australia cuando colgaron una foto de ambos dándose un beso en la pista durante un entrenamiento del tenista. Ahora el Instagram de Kyrgios está lleno de historias con ella. Hatzi también ha querido intervenir en el duelo que tienen que jugar ambos tenistas. “Todo el mundo lo bueno que es cuando está motivado, es probable que lo esté?”, pone en la foto Hatzi. Son unas palabras de Nadal acerca de Kyrgios. Encima, ella escribe: “Hagamos esto”

Nadal no ha perdido ningún partido y quiere seguir con este arranque fenomenal de su carrera. Quiere ganar en Indian Wells y luego no va a jugar en Miami. Después llegan los torneos de tierra, que es donde mejor se desenvuelve y donde quiere seguir ganando títulos. Es un Nadal que cada partido que juega se conoce más y que sabe hasta donde puede llegar físicamente. Kyrgios le puede exigir mucho si está inspirado y si consigue mantener la concentración durante todo el partido, lo que no es sencillo contra Nadal. El español siempre exige el máximo a los rivales.