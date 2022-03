Con 18 victorias en otros tantos partidos el arranque de temporada de Nadal es inmejorable. Tres torneos (Melbourne, Open de Australia y Acapulco) y tres títulos. En Indian Wells ya está en cuartos de final donde le espera Nick Nyrgios y por su parte del cuadro marcha Carlos Alcaraz con lo que podría disputarse una semifinal española y garantizar la presencia de un español en la final del domingo. La única sombra para Rafa llegó mediado el segundo set de su partido ante Opelka. Nadal sufrió una leve desconexión y comenzó a realizar gestos con su pie izquierdo. En el parón posterior, nada más sentarse, comenzó a mover el pie e incluso llegó a quitarse la zapatilla para volver a ajustársela poco después. Tras superar al cañonero estadounidense en sendos tie-breaks, el zurdo se explicó. “Por un momento estuve bien. Luego, en el segundo set, un poco peor. Fui capaz de seguir adelante, de seguir corriendo hasta el final. No voy a mentir ni ocultar cosas. Estoy muy contento de estar jugando al tenis, pero hoy ha sido un poco peor que otros días. Es cierto que en los últimos dos días me ha molestado un poco más. Es algo que puede pasar, ya lo sabemos. Intento estar preparado y ser positivo porque es mi último torneo de pista dura. Después volvemos a la tierra batida y probablemente, eso ayude”, aseguró.

Indian Wells será el último capítulo de la gira estadounidense en pista dura. Rafa ya ha anunciado que no va a competir en el Masters 1.000 de Miami porque su gran objetivo de la temporada es el tour europeo sobre arcilla roja y la reconquista de Roland Garros como colofón. “Tendré que hacer un último esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Esperemos que el pie pueda seguir aguantando. No estoy pensando mucho en ello. Solo pienso en mi tenis y en mi próximo rival y si pasa algo, tendré que aceptarlo”, comentó. Y amplió su reflexión: “La mentalidad humana nos lleva a acostumbrarnos a las buenas cosas. No soy alguien que piense mucho en lo que ha pasado en el ámbito deportivo, yo intento seguir porque así veo el deporte. No tienes demasiado tiempo para ponerte triste por las derrotas ni para celebraciones cuando ganas. Para mí, es súper sorprendente estar en la posición que estoy, ganando tres títulos y en cuartos de final de Indian Wells. No puedo decir que es un sueño porque hace dos meses ni siquiera podía soñar con esto”.