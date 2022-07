El indignante mensaje contra Nadal de un tenista por su lesión en Wimbledon: le llama mentiroso

El padre de Nadal, Sebastián, le dijo que no siguiera, que no se hiciera más daño y abandonara su partido de Wimbledon, que no tenía sentido seguir si iba a poner en peligro, en más peligro, su físico. Pero Nadal, con el abdomen tirándole cada vez que sacaba, siguió jugando después de pasar por vestuarios, para ganar los cuartos de final y meterse en las semifinales contra Kyrgios. Fritz, su rival, tuvo la victoria en la mano, al rival herido, y no ganó. “No, no creo que haya fingido una lesión. Su servicio perdió velocidad, como unos 20 kilómetros por hora. No haría eso porque sí”, aseguró después el tenista tras el partido. Nadie lo vio mejor que él, pero le hicieron esa pregunta porque hay quien ha empezado decir que lo del tenista español era un poco de teatrillo, un modo de darle épica a un partido que no tenía controlado. “Desde la línea de fondo, en el tercer, cuarto y quinto sets, estaba normal. Se movía muy bien, defendiéndose fantásticamente”, continuó Fritz. “Estaba rompiendo la pelota desde las esquinas y corriendo de lado a lado. Estoy seguro de que ha jugado con muchísimo dolor. Todos los que llegan lejos en los torneos tienen que jugar con algún tipo de molestia”.

Sin embargo, el tenista italiano Fabio Fognini es más escéptico. Aunque no le va nada en la historia, aunque el partido no iba con él, en su Instagram ha sido muy duro con Rafa Nadal. En un storie Fognini comenta una noticia de un periódico italiano en la que se habla de la “hazaña deportiva” de Nadal a llegar a semifinales pese a una lesión. Y el italiano comenta: “Nos creáis todo lo que leeis”. No sólo es el comentario con las palabras, es que la música que pone de fondo el italiano es de circo. Es decir, plantea que lo que hizo Nadal durante el importante partido de Wimbledon fue un show premeditado.

Fabio Fognini contra Nadal FOTO: La Razón (Custom Credit)

No es la primera vez que Fognini carga contra Nadal, al que se ha enfrentado muchas veces y con el que ha tenido varios problemas en pista. Una vez en un partido, como el español tardaba mucho en sacar, Fognini gritó en perfecto castellano: ““No me rompas los huevos, si haces siempre lo mismo, cada vez. No hables conmigo. Siempre lo mismo. Ya se lo dije al juez de silla antes del partido y él no ha hecho nada”. Después de aquello Nadal no calentó más la polémica: “Tuvimos nuestra historia en la pista, pero no hubo ningún problema después de eso. Siempre trato de tener una buena relación con todos en el vestuario. La vida es mucho más feliz así. Con Fabio nunca tuve un gran problema. Tengo una muy buena relación con él”, decía tras ese partido.

Pero ha pasado el tiempo y puede que Fognini guarde rencor a Rafa por algo que sólo él sabe y nadie más se explica. Porque es que hasta Fritz, que es el que más podía protestar, insistía en que Nadal estaba mal: “Creo que al principio, cuando empezó a sentir el problema, no sabía cómo de malo era. Eso quizás explica su movimiento durante un par de juegos. No era tan explosivo. No sé si se tomó unos antiinflamatorios o algo. Cuando se acostumbró a la lesión, vio que le iba a afectar sobre todo con el servicio y que tendría que echar el resto en el fondo”, decía el perdedor del partido, pero mucho más caballero que otros.