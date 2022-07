La pesimista predicción de McEnroe sobre la vida deportiva de Kyrgios: “Ojalá me equivoque…”

El extenista estadounidense John McEnroe elogió al australiano Nick Kyrgios, que perdió la final de Wimbledon contra Djokovic, y le calificó como “un genio” y “el jugador con más talento que se ha visto en la última década”, pero también señaló que tiene “demonios” y “necesitaría que Sigmund Freud saliera de la tumba” para poder controlarlos. McEnroe se mostró pesimista sobre la vida deportiva de Kyrgios e indicó que para el tenis “sería increíblemente positivo” que se comprometiera con este deporte: “No creo que sea probable, pero ojalá me equivoque”.

“Es un buen chico, gusta a los jugadores, es muy querido en el vestuario, hace muchas obras de caridad. Pero tiene demonios, ya sabes, en cierto modo: todos tenemos este miedo al fracaso y es una cuestión de cuál es la mejor manera de lidiar con eso. No necesita un entrenador, el tipo es un genio por la forma en que juega. Necesita que Sigmund Freud salga de la tumba y de alguna manera descubra la manera de mantener a este tipo durante un par de años. Es un gran jugador cuando quiere serlo”, declaró McEnroe en la BBC. El neurólogo austriaco Sigmund Freud está considerado el padre del psicoanálisis y falleció en 1939.

En otra entrevista concedida a Tennis365, McEnroe elogió a Kyrgios y señaló que su gran problema es la constancia, que no se compromete con el tenis. “Todos estamos evaluando las probabilidades de que se comprometa con el tenis ahora y, aunque tengo dudas de que lo haga, me encantaría que lo hiciera. Nick es probablemente el jugador con más talento que se ha visto en la última década y me gusta como persona, pero tiene que comprometerse con el tenis”, señaló el estadounidense.

“Queremos ver a este chico en una pista de tenis y preferimos no estar adivinando cuándo va a gritar a su palco. No soy nadie para hablar de estar enfadado en la pista, porque he tenido mis propios problemas en ese aspecto, pero espero que Nick vea lo que es posible aquí. Nick mueve la aguja en el tenis y podría ser increíble para el juego. Te imaginas ver a este tipo haciendo lo que hizo en la Pista Central de Wimbledon y quieres ver más de eso”, continuó McEnroe.

“Olvídate de los momentos en los que está gritando y chillando porque su forma de golpear la pelota es increíble. Está bien, pegar entre las piernas en puntos muy importantes no es normal, pero este tipo lo consigue la mayoría de las veces. Esperemos que decida que merece la pena comprometerse durante un par de años. No creo que sea probable, pero ojalá me equivoque. Quiero equivocarme porque que Nick se comprometa con el tenis sería increíblemente positivo para nuestro deporte”, añadió.