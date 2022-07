Revolución por una sorprendente foto del pasado de Nadal

La publicación de una foto de Rafa Nadal del año 2006 causó un apreciable revuelo debido a otra persona que aparece en esa imagen, tomada durante un entrenamiento en el US Open.

En la foto se ve a Nadal, que entonces tenía 20 años, y a una niña que seguía el entrenamiento del español desde la grada. Esa niña, que tenía 9 años, se acabó convirtiendo en una de las mejores tenistas del mundo. Se trata de la japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams y que en 2019 se convirtió en la primera asiática en alcanzar el número 1 del mundo.

Nacida en Japón, pero residente en Estados Unidos desde que tenía tres años, Osaka ha ganado el US Open en dos ocasiones (2018 y 2020) y también dos veces el Open de Australia (2019 y 2021). El 23 de julio de 2021 fue la encargada de encender el pebetero en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero poco más de un mes antes fue noticia por su decisión de retirarse del torneo de Roland Garros a causa de una depresión.

Antes del torneo, Osaka avisó de que no daría ruedas de prensa por salud mental. Venció en primera ronda a la rumana Patricia Maria Tig y cumplió su palabra de no comparecer ante la prensa, lo que le valió una multa de 15.000 dólares. Después de eso, Osaka anunció que se retiraba del torneo y de forma temporal del tenis a causa de una depresión contra la que llevaba tres años luchando.

Los encuentros con los periodistas provocaban inseguridad en Osaka y terminaban afectando a su juego. “A menudo nos hacen las mismas preguntas una y otra vez, o cuestiones que siembran dudas en nuestras mentes y, simplemente, no voy a enfrentarme a personas que dudan de mí”, aseguró la tenista japonesa en un comunicado.

Estos problemas de Osaka se habrían originado después de vencer a Serena Williams en la final del US Open en 2018. Serena se enfrentó al juez de silla y el público acabó abucheando a Osaka cuando recibió su trofeo como ganadora. Desde entonces, la japonesa sufrió episodios de ansiedad al tener que hablar con la prensa.

Nadal expresó su opinión sobre la retirada de Osaka de Roland Garros: “Respeto su decisión. Nosotros como deportistas tenemos que estar preparados para aceptar las preguntas y tratar de dar una respuesta, ¿no? La entiendo, pero, por otro lado, sin la prensa, sin las personas que normalmente viajan, que están escribiendo las noticias y los logros que estamos teniendo alrededor del mundo, probablemente no seríamos los deportistas que somos hoy. No tendríamos el reconocimiento que tenemos en todo el mundo, y no seremos tan populares, ¿no?”.

Osaka, que actualmente es la número 38 del mundo, ha vuelto al circuito, pero sigue sufriendo el desprecio de parte del público, como en el último Indian Wells, donde fue insultada.