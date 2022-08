Kyrgios derrota a Medvedev y acerca al número uno del mundo a Nadal, que vuelve en Cincinnati

Nick Kyrgios conquistó el ATP 500 de Washington después de haber disputado la final de Wimbledon y reconoció que se sentía como nunca, nivel “top 10″. Tenía la gran oportunidad de demostrarlo en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montreal, y lo hizo: se enfrentaba al número uno del mundo, Daniil Medvedev, y tampoco el ruso pudo frenarlo. Venció el australiano, remontando, por 6-7 (2/7), 6-4 y 6-2 y ya se ve capaz de cualquier cosa.

Kyrgios eliminó al primer favorito y el segundo, Carlos Alcaraz, también cayó ante el estadounidense Tommy Paul, por lo que el cuadro se abre muchísimo por todos lados. Pese a perder el primer set, el polémico australiano no perdió la compostura ni la concentración y siguió a lo suyo. Con el saque, inabordable: no sufrió ni un break en todo el encuentro; y desde el fondo, sufridor, con esa facilidad que tiene para dar su revés nada académico, como estirado, pero pone la pelota donde quiere; y corriendo de lado a lado cuando hizo falta. Así encontró la rotura definitiva en el tercer set, en una pelota que parecía imposible y que rescató con una carrera para poner la bola en los pies del ruso. Cuando se vio con tres bolas de partido ya levantó las manos pidiendo el aplauso de la afición.

La victoria de Kyrgios tiene consecuencias en la pelea por el número del mundo. Medvedev era el defensor del título, por lo que perderá 990 puntos (cede 1.000 y suma 10). El próximo lunes tendrá 6.885 puntos y ya le pisará los talones Zverev con 6.760, pero el alemán no le podrá alcanzar ya que seguramente no acuda a Cincinnati (sigue recuperándose de la operación en el tobillo y salvo sorpresa, como pronto, reaparece en el US Open), donde defiende título. El tres será Nadal con 5.620. Lo que sucede es que el español no defiende puntos y sólo sumará de aquí a final de temporada. El zurdo iba a ir a Montreal, pero se dio de baja al resentirse de los problemas abdominales. Fue algo menor porque ha confirmado que sí estará en Cincinnati, como paso previo a ir al US Open. Pero en esos dos torneos, Rafa, lo dicho, defiende 0 puntos y Medvedev 2.360 (semis en Cincinnatti y campeón en Nueva York), por lo que las opciones del español de llegar a septiembre en lo más alto de la clasificación, o de conseguirlo en los torneos posteriores, son más que probables. Parece que sólo su físico le puede apartar de ello. El mismo Rafa ha reconocido que el número uno no es algo que persiga ahora mismo, que su salud es lo primero, por lo que no va a hacer un esfuerzo de más para conseguirlo. Pese a ello, lo tiene casi hecho.