Kyrgios ignora a Nadal y elige a Alcaraz

El próximo lunes 29 de agosto comienza el US Open, último Grand Slam del año, y el tenista australiano Nick Kyrgios tiene claro quién es su favorito para ganarlo. Se trata del español Carlos Alcaraz, al que ha señalado como campeón al responder a una encuesta que efectuó Eurosport a través de sus redes sociales.

“Elige tu ganador del US Open”, propuso la cadena de televisión, que ofreció diez posibilidades: Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini, Taylor Fritz y el propio Kyrgios. En una storie publicada en su cuenta de Instagram, el australiano respondió escribiendo el apellido de Alcaraz junto a tres estrellas.

Respuesta de Nick Kyrgios a una encuesta de Eurosport sobre el ganador del US Open. FOTO: Instagram

No está en esa encuesta Novak Djokovic, cuya participación en el US Open no será posible salvo que el Gobierno de Estados Unidos cambie las normas de acceso al país para los no vacunados contra la covid-19 o haga una excepción con el jugador serbio. Djokovic no está vacunado, ni piensa hacerlo, por lo que solo podría entrar en Estados Unidos si se da uno de los dos supuestos mencionados anteriormente. Pese a todo, Nole sigue entrenándose como si fuera a disputar el torneo. “Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos”, escribió recientemente Djokovic en su cuenta de Instagram. El tenista confía en que Estados Unidos cambie la norma de acceso al país antes de que comience el torneo.

La organización del US Open decidió excluir a Djokovic de uno de sus carteles promocionales publicado recientemente. En él se puede ver Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Naomi Osaka, Serena Williams, Emma Raducanu y Iga Swiatek, pero no hay rastro del tenista serbio. El pasado mes de julio, después de conocerse que Djokovic se había inscrito para disputar el torneo, la organización ya le respondió de forma contundente: “De acuerdo con el libro de reglas de Grand Slam de la ITF (Federación Internacional de Tenis), todos los jugadores elegibles se inscriben automáticamente en los cuadros principales de individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del torneo. El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”.