Las “lecciones que ha aprendido Alcaraz” tras perder contra Goffin en la primera ronda de Astana

Carlos Alcaraz estrenaba el número uno del mundo en un torneo (ya lo hizo antes en la Copa Davis, con derrota ante Aliassime y victoria ante Kwon), el de Astana, y a la primera, fue derrotado con claridad por el experimentado belga David Goffin, que había caído en la previa, pero disputó el torneo porque finalmente Rune, que tenía que haber sido el rival del español, se dio de baja. Goffin admitió que “salió sin nada que perder” y ofreció su mejor versión y se llevó el partido por 7-5 y 6-3.

El tenista español, el más joven en llegar a la cima del tenis en la historia, asumió la derrota y la tomó como una enseñanza más. “David ha jugado muchos partidos y tiene una enorme experiencia. Ha jugado muy agresivo y no he podido manejar la presión que me colocaba. Es algo de lo que tengo que aprender, debo tomar nota de las lecciones de este partido”, dijo Alcaraz, en declaraciones facilitadas por la ATP que recoge Efe. “Ha sido un partido duro. David ha jugado de maravilla. Volver a la competición nunca es fácil, él ha jugado ya dos partidos en esta pista, que no es la más sencilla para acostumbrarse. Es muy lenta y ha sido complicado. No he podido adaptarme y ha sido superior”, admitió el español, que ya en redes sociales dijo: “Por supuesto, este no es el resultado que quería, ¡pero tenemos que seguir trabajando! ¡Gracias Astaná por el apoyo!”.

Of course, this is not the result I wanted, but we have to keep working! 💪🏻 Thank you Astana for the support! 👋🏻



Es la undécima derrota de Alcaraz en este espectacular 2022, pero esta tiene algo distinto: es la primera en la que no ha ganado ningún set. Para encontrar algo similar hay que retroceder casi un año, a noviembre de 2021 en el Masters 1.000 de París-Bercy, cuando Carlos fue superado por el francés Hugo Gaston en un partido en el que el español iba ganando 5-0 el segundo set, y lo terminó perdiendo, preso de un ambiente hostil más propio de la Copa Davis. “Fue difícil en el momento, gestionar las emociones y saber llevarlo. Pero días después, ya con calma, me doy cuenta de lo importante que ha sido pasar por esa experiencia. Creo que puedo decir que estoy contento de haber podido pasar por esa experiencia tan pronto y haber aprendido eso tan pronto”, opino al respecto unas semanas más tarde, en una entrevista publicada en LA RAZÓN.

Alcaraz, que ya admitió que no esperaba llegar tan pronto al número uno, también dijo tras llevarse el US Open y alcanzar la cima que no se “sentía el mejor”. Cada jornada así es una lección más que añadir al poderoso físico que tiene y al portentoso tenis que hay en su raqueta.

Pese a caer, el lunes próximo seguirá siendo número uno del mundo.