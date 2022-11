Horario y dónde ver el tv el partido entre Nadal y Fritz, el estreno de Rafa en la Copa Masters

Ya está todo listo para que comiencen las Nitto ATP Finals o Copa de Maestros, que reúne en Turín a los ocho mejores del año. Carlos Alcaraz no ha podido acudir por lesión, pero sí está Rafa Nadal en busca del gran título que le falta. Le ha tocado en el grupo verde, junto con Ruud, Félix Auger-Aliassime y Taylot Fritz. Su primer partido será contra Fritz y ya tiene día y hora: será el domingo 13 de noviembre a las 21:00. Podrá verse en televisión a través de Movistar. Antes, a las 14:00 (también puede seguirse en Movistar), se disputa el otro encuentro del grupo entre Félix Auger-Aliassime y Ruud. El segundo partido será el martes entre los ganadores y los perdedores de cada uno de estos encuentros.

Tsitsipas & Nadal practicing together today in Turin. pic.twitter.com/lUBxRe2heR — Gerda Pardiac (@GerdaPardiac) November 10, 2022

Nadal y Fritz se han enfrentado en tres ocasiones. La primera fue en Acapulco en 2020 con un cómodo triunfo para Rafa, y las otras dos han sido este año, y al español le ha pasado de todo. En la final de Indian Wells fue superado por el estadounidense con susto en el cuerpo. Notaba como que le faltaba el aire, le trató el fisio, no podía moverse bien, y al final resultó que lo que tenía era una fisura en las costillas que le tuvo varias semanas parado y le impidió empezar a tiempo la gira de tierra batida por Europa. Después se volvieron a ver las caras en los cuartos de Wimbledon, en el partido en el que Nadal se hizo la rotura abdominal que le obligó a sacar como 20 kilómetros por hora más despacio, pero ganó, aunque después se retiraría antes de poder disputar las semifinales contra Kyrgios.

Precisamente a todos esos problemas físicos hizo alusión Rafa en la previa, pese a que el año ha sido espectacular con las victorias en el Open de Australia y Roland Garros, que le han llevado a ser con 22 el tenista con más Grand Slams de la historia. “Desgraciadamente me he roto dos veces el abdominal este año: en Wimbledon y en la semana previa del US Open, aunque no hubiese dicho nada. Eso me obligó a sacar de una manera diferente a la mía. Es importante para mí jugar algunos torneos de manera consecutiva. Necesito continuidad. A ver si el año que viene lo consigo, por eso me he apuntado a jugar la United Cup la primera semana de la temporada. Quiero pasar más días en el circuito, compitiendo y entrenando. A estas alturas de mi carrera, uno se retroalimenta de la ilusión, de verse competitivo entrenando con los mejores”, confesó.

Desde Wimbledon, Rafa sólo ha jugado seis partidos: eliminado en el estreno en Cincinnati, después jugó el US Open y llegó a cuartos y París-Bercy, donde cayó ante Tommy Paul también a las primeras de cambio. “Para mí es importante terminar el año compitiendo, algo que no pude hacer en 2021. Nunca se sabe. Muchas veces en el deporte las cosas cambian radicalmente. Estoy jugando bien”, confesó. Y dijo que si estaba ahí era porque sentía que tenía posibilidades...