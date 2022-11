Alcaraz confirma las peores noticias: estará seis semanas de baja y no jugará ni el Masters ni la Copa Davis

Carlos Alcaraz intentó sacar en el tie break del segundo set de los cuartos de final de París-Bercy contra Rune, y dijo que no: con la cabeza, con las manos. Que no podía seguir, que no merecía la pena. Se retiró cuando ya iba perdiendo 6-3, 6-6 (3/1) y fue criticado en redes sociales: que, para lo que quedaba, si tenía que haber aguantado hasta el final aunque fuera sin moverse, que si esto, que si lo otro. Eso fue el viernes. Al día siguiente se hizo pruebas, y dejó colorados a todos los que le han criticado. “Tras ser evaluado por mi equipo médico, @drlopezmartinez y @JuanjoMoreno_M, lamentablemente este es el resultado de mi lesión: desgarro muscular en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda con un tiempo de recuperación estimado de seis semanas”, escribe el murciano en su Twitter.

Tras ser evaluado por mi equipo médico, @drlopezmartinez y @JuanjoMoreno_M, lamentablemente este es el resultado de mi lesión: desgarro muscular en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda con un tiempo de recuperación estimado de seis semanas. pic.twitter.com/f7gMvuJFr9 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 5, 2022

La consecuencia inmediata de esta lesión es que Carlos pone el punto y final a la temporada y no podrá disputar ni las Finales ATP (el Masters de toda la vida, que reúne a los ocho mejores del curso) ni la fase final de la Copa Davis, que se disputa en Málaga. Eso no quiere decir que no mantenga las opciones de acabar su fantástico 2022 como número uno del mundo. En la pelea por quitárselo está Nadal, al que Carlos aventaja en 1.000 puntos, y Tsitsipas, que sí van a estar en Turín para intentar proclamarse Maestros (las ATP Finals reparten 200 puntos por cada victoria en la fase de grupos, 400 por ganar la semifinal y 500 más por ser campeón, por lo que un ganador invicto acumularía 1.500 unidades). El tiempo sin pisar las pistas también retrasará un poco su puesta a punto para el próximo curso, la pretemporada, aunque con unos ajustes no debería tener problemas para estar en condiciones para el inicio de 2023, con el Open de Australia como primer gran objetivo.

Alcaraz ha llegado un poco justo de fuerzas a este final de una campaña que es inolvidable para él. Empezó como el 32 del mundo y fue creciendo hasta el infinito: ganó su primer ATP 500 en Río de Janeiro, justo el torneo en el que se estrenó como profesional en 2020, con 16 años. Después conquistó Miami, su primer Masters 1.000, y repitió en Barcelona y en Madrid. En la capital dejó en el camino a Nadal y a Djokovic. Entró a continuación en unos meses con algo más de altibajos, pero en el US Open tuvo una actuación histórica que le llevó a ganar su primer Grand Slam y a alcanzar el número uno del mundo antes que nadie, pues ningún tenista lo había logrado a su edad.

Todo demasiado rápido para apenas un adolescente, que lo ha llevado bastante bien, pese a algunas derrotas posteriores que están dentro de la lógica. París-Bercy lo empezó con molestias en una rodilla y lo ha terminado con la lesión abdominal.

Para Sergi Bruguera, capitán del equipo español de Copa Davis, es un problema más, porque Rafa Nadal ya le dijo a principio de curso que en 2022 no iba a jugar la competición por países y ahora pierde también a Alcaraz.