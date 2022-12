Después de diez días de gira por Latinoamérica, Nadal cerró en la Monumental de México la serie de partidos de exhibición que han confirmado la expectación que despierta allá por donde va el ganador de 22 Grand Slams. El último capítulo lo vivió Rafa junto a Casper Ruud en la Plaza de Toros Monumental de México delante de 30.000 aficionados. El zurdo se impuso por 7-6 (7/5) y 6-4 en un escenario imponente. Nadal, que ganó en México en 2005 uno de los primeros títulos de su carrera, el Abierto de Acapulco, se despidió así de sus seguidores: “Es un sentimiento inolvidable vivir un ambiente así en México. Sólo puedo decir gracias por el apoyo incondicional, es un país que me ha tratado como un mexicano más. Se me hace difícil despedirme de ustedes”.

La gira comenzó el 23 de noviembre en Buenos Aires. Nadal y Ruud se midieron en Belo Horizonte, Brasil, y en Bogotá, Colombia, con un par de triunfos para el español. El día 27, el noruego se impuso en Quito, Ecuador. Y Rafa también disputó una exhibición ante Alejandro Tabilo en Santiago, Chile.

Antes de medirse a Ruud, Rafa ofreció unas declaraciones inquietantes: “No me siento extranjero en este país, nunca había estado en el Distrito Federal, pero sí en otros lugares del país. La gente me ha tratado de forma espectacular y me encanta la manera de vida, las ganas que hay de divertirse. Ojalá tenga tiempo para explorar a fondo este país. Quiero disfrutar al cien por cien de mi estancia aquí porque muy probablemente sea la última vez que juegue en México. Acapulco 2023 no está en mis planes y la temporada del 2024 se me antoja muy lejana”.

Rafa insistió en la teoría que desde hace tiempo rige su carrera profesional: “Lo principal ahora mismo es poder llegar en plenas condiciones físicas a los torneos importantes. Sigo disfrutando del día a día y continúo teniendo metas que me ilusionan a nivel profesional. Voy a intentar alcanzarlas hasta que el cuerpo o la mente digan basta. Por el momento, eso no ha pasado así que tengo ganas de seguir. Soy feliz haciendo lo que hago, me encanta competir en los grandes escenarios y el cariño de la gente me lleva a continuar”, argumentó. Y dio sus razones para situar en la misma posición a Federer, Djokovic y él mismo: “Los tres tenemos argumentos para poder considerarnos poseedores de ese “título” de mejor de la historia. A mí, personalmente, es algo que no me quita el sueño porque creo que hemos superado todo lo que podríamos haber imaginado conseguir. Con nuestros resultados, hemos llevado este deporte a un escalafón superior y el debate sobre quién es el GOAT es más un tema vuestro”, declaró Rafa.