La inquietante predicción de Zverev sobre una posible retirada de Nadal

Nadal se despidió del Open de Australia tras caer ante Mackenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5. El número dos del mundo sufrió un fuerte pinchazo en la zona alta de la pierna izquierda en el tramo final del segundo set. “No puedo”, le indicaba a los suyos. Una vez finalizado el partido, todo el público le dedicó una sonora ovación en su adiós a la Rod Laver. En este escenario ya se había retirado anteriormente. Fue en los cuartos de 2010 contra Andy Murray por unos dolores en la rodilla derecha y también en esta misma ronda en 2018 por el psoas ilíaco de su pierna derecha.

Todavía se desconoce el alcance de la lesión. En este momento, muchos aficionados se han acordado de la predicción que lanzó Alexander Zverev el pasado 14 de enero, antes del arranque del torneo, sobre el futuro Nadal: “Rafael Nadal lamentablemente se retirará después de Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós”. Unas palabras que sorprendieron a todo el mundo.

Le pedimos a Alexander Zverev una gran predicción para 2023... y apostó por la retirada de Nadal tras Roland-Garros 🤯 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 14, 2023

El propio Nadal quiso responderle en conferencia de prensa: “No sé qué va a pasar dentro de seis meses. Tengo muy buena relación con Zverev, pero no como para confesarle algo así. La realidad es que estoy aquí para jugar al tenis, intentar tener un gran 2023, luchar por todo lo que he luchado a lo largo de mi carrera, y no pienso en mi retirada. Sé que se piensa en ello semana tras semana porque así me lo demuestran en cada rueda de prensa. Pero responderé lo mismo cada vez que me pregunten”.

El balear cuenta con 22 títulos de Grand Slam y Zverev considera que es posible que aumente todavía más su leyenda: “Creo que Nadal todavía tiene la oportunidad de ganar Roland Garros y Novak es favorito para ganar todos los demás. Pero hay chicos que tendrán algo que decir”. Después de decir su pronóstico, Zverev también habló sobre Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo: “Tiene nivel para conquistar un Grand Slam, pero también depende de muchos jugadores que no estaban en 2022. Alcaraz tiene opciones de ganar en tierra”.

La dura derrota sufrida por Nadal ante Mackenzie McDonald ha reabierto los interrogantes sobre el futuro del mejor deportista español de la historia. La retirada le ha “destrozado mentalmente” y ahora habrá que ver el nuevo calendario que afronta Rafa.