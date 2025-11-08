Alcaraz - De Miñaur, horario y dónde ver online TV el estreno de Carlitos en las Nitto ATP Finals

El sorteo de las Nitto ATP Finals incluyó a Carlos Alcaraz en el Grupo Jimmy Connors junto a Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex De Miñaur. El Grupo Bjorn Borg está formado por Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti. El grupo que arrancará el torneo mañana domingo será el del español.

Carlitos, en su comparecencia ante los medios en Turín, es optimista para todo lo que se avecina. "Cada vez me voy encontrando muchísimo mejor en los movimientos en pista. Jugaré con vendaje por simple precaución. Antes jugaba también vendado, pero me limitaba mucho en los movimientos. Ahora cada vez vamos quitándole más capas para que el tobillo coja fuerza y estabilidad. Me voy moviendo cada vez mejor y ya me estoy deslizando con la pierna izquierda, lo que indica que estoy más suelto y con más confianza", aseguró.

Lo que más ha llamado la atención antes de comenzar el torneo ha sido la sesión de entrenamiento que compartieron el viernes Alcaraz y Sinner. "Hablamos en París de entrenar aquí, ¿por qué no? Ya nos conocemos mucho. Es un privilegio entrenar con Jannik y ese es uno de los aspectos por los que este torneo es único. Hay ocho jugadores, los mejores, y puedes entrenar con ellos. No es mi caso, pero hay ciertos tenistas que al ver el grupo no quieren entrenar con los que van a enfrentarse después. Para mí es una gran oportunidad poder entrenar con él. No es la primera vez y no será la última. No sacaremos ninguna información, ya que nos conocemos más que de sobra, pero sí que nos damos ritmo mutuamente para empezar bien el torneo", afirmó el murciano.

Sinner, que hace unas semanas no quería saber nada de la lucha por el número uno, llega a Turín con opciones reales de conservar esa plaza. Y así lo apunta: "La temprana eliminación de Carlos en París ha abierto algunos escenarios que, sí, sigo de cerca, pero sé que si juega muy bien, no tengo ninguna posibilidad al margen de mis resultados".

El torneo se abrirá mañana domingo y lo hará precisamente con el estreno de Alcaraz ante Álex de Miñaur. El partido se disputará a partir de las 14:00 y se podrá seguir en directo a través de www.larazon.es con todos los detalles antes, durante y después del partido. En televisión se podrá ver a través de Movistar +. Los precedentes son favorables al español. Se han medido en cuatro ocasiones y De Miñaur no ha ganado ningún partido. Este curso se han cruzado en la final de Róterdam, con victoria para Alcaraz en tres sets, y en los cuartos de final de Barcelona donde se impuso el español en dos mangas.