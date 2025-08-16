Así han sido los partidos de Alcaraz con Zverev, su rival en las semifinales de Cincinnati

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se enfrentan en las semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati. Será la primera vez que se encuentren en 2025, algo extraño porque su duelo que se ha dado muchas veces las últimas temporadas, es casi un clásico. Este curso han estado “peleando” en la distancia por ver quién era el dos y el tres del mundo. Desde mayo, el español ocupa el segundo puesto del podio, por detrás de Sinner, y el alemán se ha mantenido en el tercero.

En 2024 sí hubo hasta cuatro enfrentamientos entre los dos tenistas. En total, han sido once, y el germano manda 6-5 en el global. Si vamos a la pista dura, la ventaja de Zverev es todavía mayor, 5-2, aunque tres de esas victorias fueron bajo techo, por tanto en dura al aire libre es 2-2.

Estos son todos los enfrentamientos entre Alcaraz y Zverev

2021: Zverev, 2 - Alcaraz, 0

Fue el año de la irrupción definitiva de Alcaraz en el circuito. Ya había debutado en un partido ATP en febrero de 2020, con 16 años, en en Río de Janeiro. Después, la pandemia lo paró todo. En 2021, el español fue combinando Challengers con torneos ATP, y ganó el primero de este nivel, un 250, el de Umag. Disputó por primera vez el cuadro final de los cuatro Grand Slams, y en el US Open se mostró al mundo con su victoria ante Tsitsipas. Contra Zverev jugó dos partidos: en Acapulco al comienzo de la temporada, en dura al aire libre, y perdió 6-3 y 6-1; y en Viena acabando, en dura interior, donde tampoco pudo ofrecer mucha resistencia: 6-3 y 6-3.

2022: Zverev, 1 - Alcaraz, 1

En el año 2022 fue la escalada de Alcaraz incluso hasta convertirse en el número uno más joven de la historia, tras conquistar el US Open. Antes, logró su primera victoria ante Zverev, en la final del Mutua Madrid Open, en tierra: 6-3 y 6-1, en un torneo en el que el murciano había eliminado a Djokovic y a Nadal. Ese duelo por el título estuvo marcado por el desgaste del alemán: su semifinal acabó de madrugada y apenas tuvo tiempo para atender compromisos, acostarse, levantarse y jugar otra vez. No pudo competir. Se tomó la revancha unas semanas después en los cuartos de Roland Garros: 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6 (9/7).

2023: Zverev, 1 - Alcaraz, 2

Alcaraz y Zverev volvieron a cruzarse en Madrid en 2023, y esta vez la victoria del español fue todavía más cómoda: 6-1 y 6-2. También fue muy superior el español en los cuartos del US Open, logrando su primera victoria en pista dura contra el alemán: 6-3, 6-2 y 6-4. En las Nitto ATP Finals, en la fase de grupos, Alexander remontó: 6-7 (3/7), 6-3 y 6-4.

2024: Zverev, 2 - Alcaraz, 2

El primer duelo entre el español y el alemán en 2024 llegó pronto, en el Open de Australia. Partía como favorito el murciano, pero un mal arranque le lastró: 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) y 6-4. Poco después, Carlos lograría el segundo triunfo en dura sobre el de Hamburgo, en los cuartos de Indian Wells, por 6-3 y 6-1; y especialmente importante fue la final de Roland Garros, en la que Alcaraz llegó a ir perdiendo dos sets a uno, pero levantó la Copa de los Mosqueteros: 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.

El último choque fue, otra vez, en las Nitto ATP Finals, y repitió triunfo el germano: 7-6 (7/5) y 6-4.