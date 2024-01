Así es Maria Braccini: la espectacular novia de Jannik Sinner

Jannik Sinner redondeó sus dos semanas fantásticas con una remontada espectacular ante Daniil Medvedev (3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3, en 3 horas y 44 minutos) que le corona como campeón del Open de Australia, el primer Grand Slam que hay en su palmarés, el gran salto que le faltaba. Con tan solo 22 años, se ha convertido en el tenista italiano más importante de todos los tiempos. Pero Sinner no solo triunfa en la pista, aficionado del Milán mantiene una relación con la modelo en influencer Maria Braccini de 22 años.

La joven nació en en la India, pero vive desde hace años en Italia. Al parecer su historia comenzó en 2020, cuando Sinner mostró interés por el perfil de Instagram de la joven a la que dedicó corazones y algún que otro "Me gusta". De hecho, en algunas entrevistas habló de su pareja y reveló lo bonito que era regresar a casa después de duros entrenamientos y encontrar a alguien que lo cuidara. En una entrevista con una emisora ​​tirolesa, Sinner subrayó la tranquilidad que le aportaba María, que respeta su dedicación al deporte como prioridad. "Ella es amable y entiende mis necesidades como tenista. Sabe que el tenis es mi prioridad en este momento y no me presiona. Estoy invirtiendo mi energía en construir algo importante y ella está "Está a mi lado. Creo que es la mejor persona para recorrer este viaje conmigo", afirmó.

Maria Braccini Instagram

María, por su parte, incluso se había comprometido a aprender a jugar tenis para acercarse al mundo de su pareja. Sin embargo, durante 2021, Sinner y Braccini ponían fin a su amor. La ruptura pareció haber sido provocada por una publicación en las redes sociales, en la que la influencer celebró el primer aniversario de su relación con una foto de un tierno beso. Sinner, muy reservado y celoso de su privacidad, no se tomó muy bien la exposición pública y decidió tomarse un tiempo.

A partir de entonces, Maria Braccini modificó su perfil, centrándose principalmente en sus actividades profesionales y convirtiendo su cuenta en privada. Pero tras los rumores que vinculaban a Jannik con la Laura Margesin, Sinner y Braccini han decidido volver a mostrarse públicamente como pareja confirmando así su reconciliación.

La pareja, el pasado mes de noviembre SkySport TV

Su carrera como modelo ha ido viento en popa y se estima que tiene un patrimonio neto de tres millones de dólares.

.