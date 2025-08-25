Bombazo de Djokovic: ficha a una leyenda de tenis femenino como entrenadora

La posibilidad de que Novak Djokovic incorpore a su equipo a una leyenda del tenis femenino, ganadora de nueve títulos de Grand Slam, ha generado una gran expectación en la antesala del US Open, el último de los torneos denominados grandes de la temporada.

El ganador de 25 títulos de Gran Slam confirmó que mantiene conversaciones con una histórica campeona para que lo acompañe de forma puntual durante el torneo estadounidense. Aunque evitó revelar su identidad, todo apunta a Monica Seles.

«Creo que sabes de quién estoy hablando», insinuó Novak Djokovic a los periodistas serbios mientras lanzaba una posible «bomba» a la hora de hablar de un futuro entrenador(a): Monica Seles.

Dušan Vemić, que estuvo al lado de Djokovic. en Roland Garros y Wimbledon, ya no está con él, y el serbio admite que se encuentra en una etapa de su carrera en la que los acuerdos a largo plazo están descartados. Aun así, sigue abierto a colaboraciones puntuales con grandes nombres.

«Sonrío porque es como si me hubieras leído el pensamiento, pero no puedo decirte nada. He estado agitando un poco las cosas, hablando… Ya veremos, te mantendré informado», dijo Djokovic a un grupo reducido de integrantes de la prensa serbia cuando se le preguntó si había un sustituto para Vemić en el horizonte.

«Ya veremos. Son solo conversaciones iniciales, y se trata más del aspecto emocional que de una colaboración a largo plazo. Significaría mucho para mí. Creo que sabes de quién estoy hablando, pero no vamos a dar nombres ahora, para no precipitarme. Si es que llega a suceder… Hemos tenido algunas conversaciones interesantes».

Es una de mis heroínas

Djokovic siempre ha admirado a Seles, a quien consideraba una de sus primeras ídolos. En el Abierto de Australia de 2024, reflexionó sobre su influencia: «Mónica fue una de mis heroínas de la infancia. Al crecer en Serbia, la tenía presente casi a diario porque mi 'madre tenista', Jelena Gencic, quien me entrenó, también trabajó con Mónica de pequeña. Así que no dejaba de oír: 'Mónica come esto, Mónica duerme tanto, Mónica entrena así'. Fue una gran inspiración para mí».

A principios de este año en Melbourne, tras separarse de Andy Murray, le preguntaron a Djokovic si una mujer podría unirse a su cuerpo técnico. En aquel momento, dijo que no, pero añadió: «Ahora que lo dices, la única con la que me veo trabajando es con Monica Seles. Monica ha sido una especie de mentora para mí a lo largo de los años. Hemos mantenido el contacto durante mucho tiempo. Siempre que he pasado por lesiones o momentos difíciles, como mi descalificación en Estados Unidos, ella siempre ha estado ahí, ofreciéndome apoyo y consejos».

A pesar de los rumores, Djokovic aclaró que no busca un entrenador a tiempo completo en esta etapa de su carrera. "Sinceramente, no busco eso. Estoy en un punto en el que no necesito a alguien conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año. Mi agenda es reducida y solo juego unos pocos torneos a lo largo de meses. Es difícil pedirle a alguien que se comprometa por completo en esas condiciones. Dicho esto, me encantaría tener grandes nombres a mi lado durante un torneo o dos, como hizo Andy a principios de este año".

La ex reina del tenis femenino de la década de 1990, con 53 títulos, incluyendo nueve Grand Slams podría afrontar este reto poco después de anunciar que padece una grave enfermedad. Seles ha sido diagnosticada con miastenia gravis, una enfermedad autoinmune neuromuscular.