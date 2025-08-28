La bronca de la temporada en el US Open: "No tienes educación ni clase"

La estadounidense Taylor Townsend derrotó a la letona Jelena Ostapenko en la segunda ronda del US Open (7-5 y 6-1) y después del encuentro se armó la bronca en la red. Después de darse la mano, las dos tenistas discutieron de forma airada.

Ostapenko explicó su versión en las redes sociales. “Hoy, después del partido, le dije a mi oponente que fue muy irrespetuosa, ya que tuvo una bola que tocó la red en un momento muy decisivo y no dijo 'lo siento', pero su respuesta fue que no tiene que decir 'lo siento' en absoluto. Hay algunas reglas en el tenis que la mayoría de los jugadores siguen, y esta fue la primera vez que esto me sucedió en el circuito. Que juegue en su tierra natal no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera". Y añade: "Al comienzo del partido, todos los jugadores deben empezar a calentar en la línea de fondo. Mi oponente salió e inmediatamente empezó a calentar en la red, lo cual es una gran falta de respeto y va contra las reglas de un partido de tenis”.

En los labios de Townsend se puede leer cómo le dice que aprenda a perder, y después también explicó su punto de vista. “Me dijo que no tengo educación ni clase, y que a ver qué pasa si nos enfrentamos fuera de Estados Unidos. Le contesté: 'Estoy expectante, adelante'”. También quiso restarle importancia: “Es la competición y algunas no saben perder. No espero ninguna disculpa. Lo importante es que ella hace las maletas y se va y yo sigo aquí”.

Sabalenka intentó tranquilizar a Ostapenko

Hasta la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, admitió después que intervino: “He hablado con Jelena después del partido y, a pesar de eso, sigo sin saber qué ha sucedido. Es una chica agradable, pero pierde el control de sus nervios con demasiada frecuencia. Lo que he intentado es ayudarla a que se calmara y afrontar la situación con madurez, mostrarme como alguien con quien puede hablar, pero había perdido el control de sus emociones por completo. No sé, es duro. Solo espero que algún día se dé cuenta de lo que sucede, creo que tiene problemas en su vida, está lidiando con dificultades ajenas al tenis que hacen de ella una persona inestable", dijo, en declaraciones recogidas por “puntodebreak”.

La bronca desembocó en muchas críticas e insultos a Ostapenko por redes, llamándola racista. También respondió a esto.

"Vaya cuántos mensajes recibí diciendo que soy racista. NUNCA fui racista en mi vida y respeto a todas las naciones en el mundo, para mí no importa de dónde vengas. Hay algunas reglas en el tenis y desafortunadamente cuando la multitud está contigo no puedes usarlo de manera irrespetuosa con tu oponente. Por desgracia para mí, viniendo de un país tan pequeño, no tengo ese gran apoyo ni una oportunidad para jugar en mi tierra natal. Siempre me encantó jugar en los EE.UU. y el US OPEN, pero esta es la primera vez que alguien afronta el partido de esta manera irrespetuosa".