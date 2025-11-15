Carlos Alcaraz, alto y claro: "Soy más español que madridista"

El canadiense Félix Auger-Aliassime superó este viernes al alemán Alexander Zverev (6-4 y 7-6(4)) en la última jornada de la fase de grupos de las Finales ATP y cerró su pase a semifinales, donde se medirá al español Carlos Alcaraz.

Alcaraz se ha enfrentado a Auger-Aliassime un total de 7 veces en su carrera, con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, siendo su último duelo en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024 con victoria del español (6-1 y 6-1). Las tres derrotas fueron en los tres primeros encuentros, entre 2021 y 2022.

Antes del partido, el murciano ha concedido varias entrevista radiofónicas en las que se ha sincerado sobre sus objetivos, sus miedos o su pasión por el fútbol.

Satisfacción por el número 1

El tenista español confiesa que repetir el sentimiento de ganar un 'Gran Slam' es su mayor motivación para una carrera que espera tenga "muchas temporadas por delante", en busca de finiquitar a lo grande la del 2025 además de como número uno del mundo, ganando las Finales ATP y la Copa Davis. En una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Alcaraz mostró su satisfacción por, como en 2022, lograr el número uno al final de temporada, trofeo que recibió este mismo viernes. "Dos años terminando la temporada como número uno, con 22 años, muchos años por delante, muchas temporadas por delante, ojalá que no se estanque aquí", afirmó sobre un objetivo cumplido.

Más espontáneo se mostró en su entrevista para el Partidazo de Cope donde habló de sus miedos, de su relación con Nadal, de su colección de zapatillas o de su pasión por el fútbol.

El murciano reconoce que le da pánico "vivir una vida que no quiero. Ir todo en bucle en una cosa que realmente no quiero hacer".

También se refirió a su relación con Nadal. "A veces hablamos. Le he pedido consejo en ciertos temas y él ha estado ahí siempre. Para mí, un chaval que empezó su carrera, tener a Rafa y que siempre me echase una mano y me apoyase, yo y mi equipo siempre lo hemos agradecido y siempre estaremos agradecidos. Conforme han ido pasando los años hemos tenido más relación y poder hablar ahora mismo de tú a tú, como si fuera un amigo, para mí lo es todo", afirmó.

Mundial o Champions del Real Madrid

Pero unas de las respuestas que más han llamado la atención son las que se refieren a su pasión por el fútbol y, en especial por el Real Madrid (es blanco desde la infancia). Cuando le dieron a elegir entre presenciar la decimosexta Champions League del Real Madrid o el segundo Mundial de España, de cara al próximo año, Alcaraz lo tuvo claro. "Segundo mundial. Soy muy madridista, pero soy más español que madridista", afirmó sin dudarlo.

También se mojó al elegir entre Lamine Yamal y Mbappé. "Buah, buah, esta es complicada. Yo diría que Mbappé", sentenció